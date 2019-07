Morales espera ampliar su contrato "un par de años más"

Valencia, 4 jul (EFE).- El delantero del Levante José Luis Morales aseguró este jueves que espera alargar su vinculación con el club valenciano "un par de años más" si físicamente se lo puede permitir, aunque confesó que tiene un "buen contrato" hasta 2021 y que está tranquilo.

"No sé si será este año o el siguiente. Poder alargarlo dependerá de mis piernas, pero esperemos que sí. Este año se está retrasando eh...", bromeó Morales en una rueda de prensa en el primer día del trabajo del equipo valenciano.

El futbolista madrileño, jugador más determinante del Levante en estas últimas dos temporadas en Primera División, ya renovó su contrato hasta 2021 el pasado verano, pero no ha descartado volver a hacerlo de forma inminente.

Morales fue cuestionado sobre si había recibido alguna oferta para salir del Levante durante este verano y aseguró que no ha tenido ninguna propuesta, pero ironizó sobre el trabajo que puede haber tenido su agente.

"Supongo que habrá estado más inquieto que yo. A mí no me ha molestado nadie. He tenido el teléfono bastante frío, no ha entrado en calentamiento que no vienen a cuento pero supongo que a él le habrán llamado. Yo estoy bien aquí, soy feliz y espero serlo muchos años", concluyó Morales.