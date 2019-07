Miguel Torres deja el fútbol profesional

Madrid, 4 jul (EFE).- Miguel Torres, exjugador del Real Madrid y del Málaga, ha anunciado este jueves en una carta a través de la Agencia EFE su retirada del fútbol profesional con un emotivo texto de agradecimiento a todos los empleados de su último club -el andaluz-, donde tenía un año más de contrato, al equipo de su vida, el blanco, en el que comenzó a jugar a los 7 años, y a Getafe y Olympiacos, sus otros clubes de trayectoria.

Miguel Torres, internacional sub'21 con España, ha tomado esta decisión antes de cumplir los 34 años y después de una amplia trayectoria en la que conquistó dos Ligas y una Supercopa de España con el Real Madrid, una Superliga de Grecia con Olympiacos y jugar posteriormente en el Getafe y en el Málaga.

"Hola a tod@s!!:

Me gustaría dirigirme a vosotros desde el corazón para deciros que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional.

Han sido 25 años increíbles desde que empecé en la cantera del Real Madrid hasta hoy que decido cerrar la mejor etapa de mi vida. Todo empezó desde una pequeña ventana de mi colegio donde todos los días veía el estadio Santiago Bernabéu. Gracias a una visita programada del colegio tuve la oportunidad de apuntarme, junto a mis compañeros, a las pruebas de acceso a la cantera del Real Madrid. Al tiempo nos llamaron, nos presentamos varios y fui el único al que seleccionaron. Entré en la cantera del Real Madrid con apenas 7 años, en el antiguo Torneo Social, en el equipo Iván Zamorano.

Pasé por todos los equipos de las divisiones inferiores hasta que debuté con el primer equipo en 2006. Tengo un montón de anécdotas, situaciones y enseñanzas que me he llevado para siempre. Jamás pensé que de todos los compañeros que tuve en mi crecimiento fuese yo uno de los pocos que tuviese la oportunidad de demostrar mi valía. Ganamos 2 Ligas y una Supercopa, momentos que no olvidaré en mi vida, pero mis mayores logros siempre fueron todos los valores y enseñanzas que me dieron durante todos esos años en el Real Madrid.

Me siento muy orgulloso de haber hecho muchos esfuerzos, sacrificios, errores y aciertos. Todo ello me provocaron momentos tristes o de decepción pero os aseguro que en su mayoría, muchas alegrías. No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día a día. Mención especial a mis padres y a mi hermana, a mi tío Antonio por vuestros valores y porque me apoyasteis dándome vuestro tiempo siempre por mi sueño; sin vosotros no hubiese podido conseguirlo.

Gracias Paula, por apoyarme y darme siempre los mejores consejos y tu cariño incondicional. A mis amigos que habéis disfrutado y sufrido en ocasiones más que yo, os lo agradeceré de por vida. Gracias Fran por cuidarme y querer siempre lo mejor para mí, te lo mereces de todo corazón.

Agradezco a todos los aficionados y a la prensa deportiva, que me han demostrado su cariño y respeto durante todos estos años, han sido y serán mi motivación para dar lo mejor de mí haga lo que haga y esté donde esté.

Gracias a todos los entrenadores y compañeros que he tenido, habéis sido grandes profesores, todos me habéis enseñado algo y a muchos os puedo llamar amigos. Me gustaría nombrar a todas las personas que me han ofrecido sus medios para poder estar en las mejores condiciones todos los días pero sería una lista interminable, a todos y a cada uno de ellos siempre les estaré agradecido. Mis mejores deseos para el Getafe CF donde vivimos momentos muy buenos, me valorasteis y siempre os lo reconoceré. Creo que estáis en el momento para crear la mejor historia del club.

En Olympiacos no pude disfrutar tanto, ganamos una Liga, pero sobre todo me sirvió para evolucionar y valorar muchos detalles que desconocía, gracias por vuestro apoyo y mis mejores deseos para el futuro del club. Quiero terminar con el Málaga CF, donde tenía claro desde hacía mucho tiempo que quería terminar mi carrera. Han sido 5 temporadas inolvidables donde he disfrutado mucho de mi profesión y he sido muy feliz.

Jamás quise vivir un descenso en mi carrera, y mucho menos aquí. Decidí quedarme la temporada pasada para subir a Primera división, donde debemos estar, hicimos todo lo posible y no pudimos, pero no tengo ninguna duda que el año que viene se conseguirá. A pesar de tener pocos minutos en esta ultima temporada, siempre me he sentido útil y responsable de las victorias y derrotas que teníamos cada fin de semana, aporté mi competencia diaria para hacer mejor a mis compañeros, como ellos lo han hecho conmigo siempre. Juntos luchamos parar dar siempre lo mejor para el club.

Doctores, preparadores, fisios, 'pichitas', fuisteis los primeros que conocí, siempre tuvisteis tiempo para ayudarme a que me mantuviera en las mejores condiciones. Gracias por cuidarme y darme siempre lo mejor de vosotros. Sois unos profesionales excelentes y tenéis un corazón inmenso. Ben Barek, Paco, Antonio, Joaquín, Basti, Lucas, Fernando, Josemi, Ana, Sabina, Jordi, Chemi, Eduardo, Pepe, Bea, Romu, Andy.. sois tantos.. a todos y cada uno de vosotros siempre os estaré agradecido.

Todos vosotros sois el alma y el mayor activo que el club debería siempre conservar. 'Thank you Sheikh and your family for all the love and respect you've had with me always'. Me llevo un montón de amigos y una ciudad espectacular. A todos os llevo en el corazón y siempre estaremos unidos. Fútbol, me has dado tanto que tengo mucho que devolverte, prometo no alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti. Gracias¡¡".

Miguel Torres Gómez (Madrid, 1986) debutó a las órdenes de Fabio Capello en el Real Madrid, y si bien su posición de inicio fue la de lateral derecho donde comenzó dando enseguida réditos con sus pases a Raúl y Van Nistelrooy, su polivalencia le hizo jugar tanto en Real Madrid, Getafe, Olympiacos y Málaga como lateral izquierdo e incluso defensa central.