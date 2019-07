Maglione: "Corrupción hay en todos lados"

Montevideo, 4 jul (EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA) y del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Julio César Maglione, opina que "corrupción hay en todos lados", cuando se le cuestiona si el movimiento olímpico está herido por esa lacra.

Gran conocedor de los recovecos de la alta dirección, en Uruguay llegó a ser la máxima autoridad deportiva en los dos Gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y a nivel internacional ocupó cargos en el Comité Olímpico Internacional (COI) y en la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). En ambos hoy, a sus 83 años, es miembro honorario.

Recibe a la Agencia Efe en la sede del COU para hablar de diversos asuntos, entre los que destacan los de su agenda más inmediata: sus viajes a los Mundiales de Natación de Gwangju (Corea del Sur), que se celebran del 12 al 28 de julio, y los Juegos Panamericanos de Lima, del 26 de julio al 11 de agosto.

Pregunta: Empecemos por su cargo como presidente de la FINA. ¿Qué se espera de los Mundiales que empiezan en unos días?

Respuesta: Va a ser el campeonato del mundo con más participación de países, por encima de 190, y casi todas las pruebas van a ser clasificatorias para los Juegos Olímpicos. El nivel técnico va a ser muy importante en las cinco disciplinas: natación, nado sincronizado, saltos ornamentales, waterpolo y aguas abiertas. Corea ha trabajado muy bien, ha hecho un gran esfuerzo. Han generado condiciones de muy buen nivel para todas las disciplinas y esperamos, como ha sucedido siempre, que se bajen unos cuantos récords mundiales.

P: Será el primer Mundial con VAR para el waterpolo...

R: Ha habido muchísimos cambios. Es un deporte que queremos que concite mayor atención a todos los niveles y que haya mayor participación a nivel mundial (...) Se va a aplicar (el VAR) buscando que no haya el tiempo que lleva en un partido de fútbol el controlar todos los elementos que den seguridad para un resultado. Fíjese en Copa América (de fútbol) Uruguay hizo tres goles y fueron perfectamente anulados. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un partido acá en el Uruguay sin todos esos elementos? Estaríamos aún analizando qué pasó.

P: Este año ha sido bastante polémico por las protestas de varios nadadores, que denunciaron sentirse "marionetas" en manos de la FINA. ¿Qué opina al respecto?

R: ¿Qué quiere que le diga? El participar en un evento, el estar, ser parte de una federación nacional es una opción libre. El deportista puede hacer lo que quiera. Ahora en este Mundial la FINA paga a todas las federaciones dos hombres nadadores, dos damas nadadoras, un técnico, un médico y un delegado gastos de viaje, estadía y alimentación, y en aquellos países que llegan a las marcas hay algunos que se les paga 50 deportistas o más. Se han hecho competiciones especiales para los principales nadadores que ni le digo la cantidad de premios que se paga.

P: ¿Hablamos de las Champions Swim Series?

R: Sí.

P: ¿Esta competición soluciona el conflicto que existía?

R: No sé. La verdad que si le digo algo en concreto le miento. Supongo que la FINA seguirá siendo la federación internacional reconocida por el COI y seguiremos nuestro camino. Hoy estamos contentos con el dinero que apoyamos a las federaciones (nacionales) y los programas para formación de técnicos que son gratuitos.

P: ¿Cómo van a ser los Panamericanos de Lima?

R: Estuve en el comienzo del trabajo, fui dos años presidente de los Comités Olímpicos de América y el actual presidente (de Odepa) Neven Ilic (chileno) ha hecho un trabajo brillante hasta la fecha. El Gobierno de Perú ha cumplido con todo lo prometido y se va a ambientar un gran Panamericano.

P: ¿Cuál es la expectativa para Uruguay?

R: Espero que ganemos el mayor número de medallas. Lo deseo y lo espero. Con la atracción de la clasificación para los Juegos Olímpicos, los deportistas se preparan al máximo.

P: ¿Por qué Uruguay no tiene un Centro de Alto Rendimiento?

R: No se ha logrado. Ahora hay una posible oportunidad, el Club Neptuno. Están trabajando con mucha intensidad la Dirección Nacional de Deportes y la Secretaría de Deportes de Montevideo con nosotros para buscar una solución. Hay una deuda muy grande que quedó en el club y veremos qué sucede, porque es complicado.

P: ¿De qué depende?

R: Estamos discutiendo, pero los que tienen que tomar una decisión son los organismos oficiales. El terreno en que está Neptuno tiene agotada la concesión hace más de diez años.

P: Sorprende que un deportista como Emiliano Lasa tenga que estar entrenándose en Brasil...

R: Pero con aporte económico de Uruguay, una beca del Comité Olímpico Uruguayo, del Estado... Más de los cursos que hacemos para técnicos es imposible... A los Panamericanos van a ir 20 deportistas que están entrenando en el extranjero. Lasa es uno de ellos, pero es natural. Hay países que tienen un nivel muy grande en determinados deportes (...) Uruguay es el único país de América del Sur que no tiene Centro de Alto Rendimiento, pero le puedo asegurar que se están haciendo los mayores esfuerzos para conseguir un Centro de Alto Rendimiento lo más antes posible.

P: Ha ocupado cargos políticos nacionales e internacionales. ¿Se queda con alguno en especial?

R: Los hice con todo corazón cada vez que me tocó algo (...) Hemos trabajado y, de todos lados, hasta la fecha, nos hemos ido con tranquilidad. Han quedado dirigentes de alto nivel que superan lo que uno hace y es lo que deseo en todos casos.

P: ¿El movimiento olímpico está teñido por la corrupción?

R: A veces hay. El caso de Lamine Diack y la corrupción a nivel de algunos dirigentes africanos es una realidad. Diack sigue sin poder salir de Francia y hay cosas que suceden, pero el COI está atento a través de su Comisión de Ética y de Controles. La FINA tiene su Comisión de Ética y de Reglamentos y todo para controlar todos esos aspectos. Se mueve mucha plata en todos estos casos, hay que tener una auditoría externa, interna, gente profesional que maneje el dinero. Es así el sistema. Corrupción hay en todos lados. Hay gente muy ambiciosa. Y hay casos que uno no sabe si realmente son reales o no. Y que hubo corrupción en Brasil en los Juegos Olímpicos es una realidad, hay datos tangibles.

P: Pero la opinión pública tiene esa imagen...

R: Corregir eso es imposible, son hechos que hay que analizar y entonces la gente cree que no existe o la gente cree que existe. El Comité Olímpico Internacional maneja billones de dólares y maneja tres millones y medio de dólares por día y todo, el 80 por ciento, va a los deportistas de manera directa o indirecta, en los programas de solidaridad olímpica. Corrupción son casos superaislados, a mi manera de ver, lo que pasa es que a eso se le da una gran trascendencia. Mejor, porque así se genera que a nadie se le ocurra hacer manejos extraños.

P: ¿Veremos alguna vez unos Juegos Olímpicos en África?

R: Ahora va a haber los Olímpicos Juveniles en Dakar...

P: ¿Podrían ser un paso hacia los mayores?

R: Sí, porque el COI invierte sumas muy importantes de apoyo a los países que hacen los juegos y todo está en que definan (...) Sudáfrica es un país que se desarrolla, que es importante y ha hecho grandes congresos mundiales del deporte. Hizo el Mundial de fútbol y quién sabe si se presenta en algún momento como sede. O Egipto, Túnez, yo qué sé. Puede suceder.

P: ¿Cómo conviven en el olimpismo los dirigentes, que tienen una edad avanzada, con los más jóvenes?

R: Creo que en todos los lugares se necesitan todas las generaciones. Soy un convencido. El mundo no se hace solo con los jóvenes ni con los viejos ni con los de mediana edad. En el mundo la base de todo desarrollo en un país es escuela libre, gratuita y en buenas condiciones.

P: Jugando a los adivinos, ¿veremos en un futuro e-sports en los Juegos Olímpicos?

R: Va a haber deportes online en los I Juegos de Playa que iban a hacerse en San Diego y se van a hacer en Catar en octubre. Uno que no esté viendo los juegos puede competir con uno de los que está en el evento.

P: ¿Qué opina de ellos?

R: No entiendo nada. Nunca jugué. El tiempo de los seres humanos se agota dentro de las 24 horas, dormir 6-7 horas y después trabajar, hacer cosas, la mente se acuesta pensando en esto y lo otro y así se dan los resultados. Después los problemas de salud, que es cuestión de suerte. A la edad que he llegado ni entiendo que esté en estas cosas.

P: ¿Veremos alguna mujer presidiendo el COU o el COI?

R: Sí, puede haber, porque acá tenemos presidentas de federaciones muy inteligentes y muy capaces. Podría ser. Nosotros le estamos dando cada vez mayor participación a las mujeres en comisiones, en la asamblea y todos lados.

P: ¿No considera que sigue habiendo un techo de cristal para que las mujeres alcancen la dirigencia?

R. No. En los últimos Juegos Olímpicos hubo la misma cantidad de hombres que de mujeres, no quiero equivocarme, o porcentajes muy similares y se estimula. Los países árabes cada vez permiten más la participación de la mujer. En el COI acaba de entrar Nawal El Moutawakel, que es de Túnez, que es una mujer destacadísima, la primera mujer medallista árabe. ¿Por qué no puede ser? Fue candidata a la elección pasada, ¿y por qué no puede ser candidata ahora? Todo es cuestión de tener el apoyo y los votos.