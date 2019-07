Landa: "Si Thomas y Bernal tiene dudas, la ambición de los demás florecerá"

Bruselas, 4 jul (EFE).- El español del Movistar Team Mikel Landa, que llega al Tour de Francia tras haber hecho cuarto en el Giro de Italia, situó como favoritos para el Tour de Francia a los ciclistas del Ineos Geraint Thomas o Egan Bernal, pero avisó de que si estos no demuestran autoridad la carrera será abierta.

"Habrá que ver cómo responden Thomas y Bernal. Si tienen dudas, la ambición de los demás florecerá y puede que sea una carrera más abierta", dijo Landa en la rueda de prensa de presentación del Movistar Team antes de que el Tour arranque el sábado en Bruselas.

El ciclista de Murgia, de 29 años, señaló que su equipo, con corredores como el colombiano Nairo Quintana o los españoles Alejandro Valverde o Marc Soler, será uno de los más fuertes de la ronda gala.

"El más fuerte no sé si nos atreveríamos a decirlo. Pero tenemos un equipo muy competitivo, un buen bloque para el llano y para la montaña. Seguro que estamos entre los más fuertes", declaró ante la prensa junto a Quintana y Valverde.

En cuanto a su situación personal, Landa dijo sentirse con fuerzas tras el Giro aunque espera que los primeros días de carrera se le hagan más duros.

"Estoy muy bien. Terminé el Giro muy bien y recuperar ha sido más o menos fácil. Seguro que los primeros días me cuesta un poquito más pero no me preocupa en exceso", concluyó.