Joana Pastrana:"El mayor defecto de Yokasta Valle es que cree que va a ganar"

Madrid, 4 jul (EFE).- Joana Pastrana (Madrid, 1990) defenderá por tercera vez su título Mundial del Peso Mínimo de la IBF el próximo 4 de agosto en el Arena Marbella de Puerto Banús contra la costarricense Yokasta Valle, de la que asegura, en una entrevista con EFE en la sede de LaLigaSports, que su "mayor defecto es que cree que va a ganar".

La boxeadora madrileña, con un récord de 15 victorias y una derrota, se mostró "muy ilusionada" y animó a la gente que acuda a apoyarla a la pelea, porque si no se "arrepentirán en el futuro".

Pregunta: ¿Cómo afrontan el mes que resta para la pelea?

Respuesta: Muy ilusionada la verdad, llevamos un duro de visualización y entrenamientos y me apetece que llegue el momento para poder demostrar. Queda un mes muy intenso en el que tenemos los 'sparrings' y en el que podremos ver todo lo aprendido, pero sin lugar a dudas el momento cumbre es el día 4.

P: ¿En qué se van a centrar del trabajo antes de la defensa del título?

R: Sobre todo en la estrategia y en la alimentación. Bajar el peso y pulir detalles.

P: ¿En qué puntos se han enfocado de cara a esta pelea?

R: Lo primero que hacemos es analizarnos nosotros mismos y pulimos los detalles y los fallos que hayamos podido tener en el pasado campeonato. Somos nosotros los que primero tenemos que enmendar nuestros propios errores. También en la visualización de la rival, en sus virtudes y sus defectos y trabajamos sobre ellos.

P: ¿Qué defectos le han visto a Yokasta Valle?

R: Su mayor defecto es que se cree que va a ganar y está muy convencida de ello. Luego tácticamente ya saldrán a relucir en el combate y yo estaré preparada para ponerle freno el día 4 de agosto.

P: Dice que Yokasta está muy confiada en que va a ganar, misma mentalidad que usted.

R: Ella sabe lo que es ganar y sabe lo que es perder, como yo. Lo que no estoy de acuerdo es que venga a quitarme lo que es mío. Ella lo intentará, y no quiero otra cosa; quiero que venga a dejárselo todo, pero puedo asegurar que tengo yo más ganas de que se quede aquí el título que ella de llevárselo.

P: Yokasta Valle es la número uno del 'ránking', ¿es la pelea más dura de su carrera?

R: Eso hasta que no haya terminado el combate no te sabría decir. Lo que sí puedo decir es que es la mejor preparación que he hecho hasta el momento. Otras que pensábamos que sí iban a ser muy duras acabaron antes de lo esperado, entonces hasta que no acabe la pelea no podría decir.

P: Pelea en España, pero lejos de Madrid. ¿Qué mensaje le mandaría a la gente para que vaya a verla a Puerto Banús?

R: El escenario, el ambiente y la época son increíbles. El pabellón lo han remodelado y es magnífico. Que vayan para poder recordarlo en el futuro porque si no se arrepentirán".