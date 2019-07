Denis Suárez: "Es un sueño volver a casa"

Vigo, 4 jul (EFE).- El internacional español Denis Suárez afirmó este jueves, durante su presentación como nuevo jugador del Celta de Vigo, que para él es "un sueño volver a casa", por eso rechazó otras ofertas de clubes que competirán en la Liga de Campeones.

"Siempre he dicho que me quedó esa espinita de no poder jugar en el primer equipo. Quiero agradecer al club el esfuerzo que ha hecho. El Celta está cambiado, todo ha mejorado. Estoy deseando empezar lo antes posible y devolver al celtismo la ilusión que me está transmitiendo por las redes sociales, mensajes y por la calle", comentó.

El exfutbolista del Barcelona, por el que la entidad gallega pagó 12,9 millones de euros y otros 3,1 en variables, reconoció que tenía "muchas ganas de volver" al club que abandonó hace años para fichar por el Manchester City.

"El club este año ha hecho una apuesta muy fuerte. Necesito sentirme importante después de una temporada con tres lesiones. Tenía otras opciones de Champions en España y fuera pero renuncié a todo ello por volver a casa. Debo agradecer el esfuerzo que ha hecho el Celta porque yo esté aquí", insistió.

En su comparecencia ante los periodistas, Denis Suárez dijo que tiene ganas de sentirse "importante" y que el mejor sitio para hacerlo es el Celta, al que quiere ayudar a volver a Europa, pese a reconocer la "dureza" del inicio de curso que les espera.

"Yo he venido aquí con un claro objetivo, el de devolver al Celta a donde se merece, que es pelear por los puestos de Europa. Si queremos estar ahí arriba tenemos que hacernos fuertes en casa, ya sea el Real Madrid o el Valencia, que serán nuestros dos primeros rivales", apuntó.

Mostró su deseo de que el club oficialice cuanto antes la llegada del delantero Santi Mina, "es un jugador espectacular, lo ha demostrado en el Valencia superando la cifra de diez goles en las dos últimas temporadas, nos puede aportar muchísimo", y no escondió que Aspas es "un espejo" para él".

"Este año es de Eurocopa y yo quiero volver a estar en la selección. Iago es el claro ejemplo. El Celta me da la posibilidad de jugar muchos partidos y competir en la mejor liga del mundo", concluyó.