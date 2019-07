Cerezo considera que Joao Félix vale lo pagado por él

Las Rozas , 4 jul .- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, consideró que el futbolista portugués Joao Félix sí vale los 126 millones de euros que el club ha desembolsado para cerrar su fichaje procedente del Benfica.

"Cada uno trae lo que quiere traer y veremos si realmente los vale. Yo creo que sí los vale. Es un fichaje bueno, magnífico. Es un jugador al que querían muchos equipos de Europa, equipos importantes. Hemos tenido la suerte de que a partir de la próxima temporada forme parte del Atlético de Madrid", señaló.

Preguntado sobre si el jugador está ya al nivel de rendir como lo ha hecho el francés Antoine Griezmann, respondió con ironía: "No soy adivino. Si vosotros consideráis que no está en condiciones, decídnoslo y tomaremos medidas".

En relación al atacante francés, que dejó la entidad este verano, no quiso confirmar que se marcha al Barcelona aunque entiende que 'todos los caminos apuntan allí'. Además habló del hecho de que este pudiera haber firmado un precontrato con el equipo azulgrana el pasado marzo.

"La verdad es que no lo sé pero si tu lo dices, y lo ha firmado, tendrá sus consecuencias. No me parecería normal pero no sé si lo ha firmado o no y no sé si va al Barcelona o no. Esperad unos días, que me imagino que lo sabremos", indicó.

Cerezo acudió al sorteo del calendario liguero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y opinó que Álvaro Morata seguirá siendo delantero del equipo al tiempo que valoró un posible interés en el lateral Nelson Semedo: "A nosotros nos interesan todos los grandes jugadores".

"Estamos intentando hacer un gran equipo. Hemos tenido bajas este año y creo que en este momento las estamos cubriendo con futbolistas de una gran calidad. Creo que haremos una magnífica temporada", concluyó ante los medios.