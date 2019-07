Carmen Calvo: "Las urnas no son teatro, son lo más serio"

Almagro , 4 jul .- La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recriminado al líder de Cs, Albert Rivera que no quiera reunirse con el presidente del Gobierno y le ha recordado que "lar urnas no son teatro, sino lo más serio de nuestro modelo de convivencia" que deciden quien gobierna o no.

Calvo, que este jueves ha participado en la inauguración de la 42º edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en Ciudad Real, le ha recordado a Rivera que Pedro Sánchez lo que ha hecho es ganar unas elecciones, que es lo más importante.

La vicepresidenta ha respondido así a Rivera, que este jueves afirmaba que no verá más a Pedro Sánchez si le llama a una nueva ronda de contactos destinada a "consultar" sobre su investidura.

"Si no quiere reunirse con quien ha ganado unas elecciones y compartir problemas y objetivos", que ha dicho, "es lo que esperan los ciudadanos, y que España tenga en el mes de julio activo su Gobierno", es su decisión.

Y le ha recordado que esa decisión la van a conocer "todos y cada uno de los españoles a los que haya llegado esa negativa de reunirse de hablar por España".

Por otro lado, Calvo también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones de Pablo Iglesias acusando a Pedro Sánchez de estar obsesionado con los sillones y "no quieren soltar ni medio" y les ha recordado la disposición del PSOE a llegar a acuerdos con ellos.

"Nosotros lo venimos diciendo todos los días sin ningún tipo de doblez, nosotros con Unidas Podemos hemos hecho un trabajo de un año importante, hemos sacado adelante muchos objetivos para nosotros que se han hechos con ellos, y esa es una fórmula que tenemos que seguir sacando adelante, porque es lo que han querido las urnas de este país".

La vicepresidenta ha insistido que "cuatro veces han votado los españoles y españolas en 28, y han dejado muy claro que tipo de rumbo coja el país", por eso, ha advertido, "le hemos hecho una oferta de objetivo y programas" a la que se suma, "una oferta del presidente a participar en el ámbito de la administración y la política española que no se deben desdeñar, porque todos podemos participar y ayudar".

Finalmente, Calvo ha reclamado a Ciudadanos y Podemos "ponerse en una clave razonable" para sacar a España de la actual situación que vive y ha pedido a todos los partidos políticos "colocarse en una posición de responsabilidad y respeto y de madurez porque España se lo merece".