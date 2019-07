Cafetaleros hondureños educan con propuesta Glenn Doman, Waldord y Montessori

Marcala , 4 jul .- La falta de un sistema educativo oficial de alto nivel ha llevado a Café Orgánico Marcala Sociedad Anónima (Comsa), en el occidente de Honduras, a impulsar un proyecto basado en la propuesta del estadounidense Glenn Doman, que dice que el ser humano está listo para aprender desde el vientre materno, lo mismo que con los métodos Waldorf y Montessori.

El proyecto, con niños y adolescentes, bajo el nombre de Comsa International School, funciona en la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, donde se produce uno de los mejores cafés de Honduras.

"Este es uno de los proyectos principales de la responsabilidad social de nuestra empresa Café Orgánico Marcala" y "surge de un proceso de reflexión analizando la situación del país", dijo a Efe el jefe de Recursos Humanos de Comsa, Rommel Melghem.

Así concluyeron que una de las raíces del problema social del país es su modelo educativo y buscaron "generar una experiencia educativa haciendo las cosas diferente y procurando desarrollar al niño y prepararlo para que sea un verdadero ser humano".

Eso implicó investigar y conocer la propuesta de Glenn Doman (1919-2013), para quien "el ser humano está listo para aprender desde el vientre materno", y a partir de ahí los primeros cinco años de los niños en el centro educativo son una especie de maternal, educados con esa metodología, explicó Melghem.

A los niños se les enseña con bits de lectura, que son tarjetas que se les muestran brevemente, lo que hace que vayan acumulando diferentes tipos de información: arte, valores y técnicas que llevan el propósito de desarrollar los dos hemisferios cerebrales.

Los chicos reciben formación en español, inglés, francés, japonés, sueco y alemán, partiendo de la propuesta de Glenn Doman, de que el ser humano desde horas de nacido está listo para empezar a recibir datos como enciclopédicos, matemáticos y científicos, entre otros, lo que han comprobado en Comsa International School.

El centro educativo tiene alumnos, todos becados, hasta el nivel de bachillerato, que en su mayoría son hijos de los socios y trabajadores de Comsa. Entre el 15 y 20 por ciento de los alumnos son hijos de personas que no son socios de la empresa.

Después de los cinco años, los niños pasan a otro edificio del centro, donde son educados bajo el enfoque de Waldorf y Montessori.

En Comsa "queremos ciudadanos educados en forma local para el mundo, verdaderos seres humanos, creativos, sensibles, solidarios que puedan unirse; incluso, en el futuro, hacer empresas, con iniciativas para echar andar proyectos comunes, no individualistas como somos ahora", indicó Melghem.

Lo interesante del proyecto, que ha atraído a otros centros educativos y ha tenido elogios del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, es que de una forma colectiva, a través del trabajo en equipo, se pueden echar andar proyectos y grandes iniciativas que impactan en el desarrollo de la región y el país.

En Comsa creen que "cuando hay voluntad y compromiso social se puede generar desarrollo, y que cuando hay transparencia en el uso de los recursos y eficiencia, se pueden ver resultados tangibles".

El proyecto educativo de Comsa es muy caro por la tecnología, infraestructura del centro y el equipo de personal docente que es bastante grande y multidisciplinario.

Los docentes también reciben formación continuamente, lo que para Comsa es una inversión porque se trata de formar mejores hondureños.

"Para nosotros el centro de la responsabilidad social es la educación, porque estamos convencidos que ese es el camino para el desarrollo del país", dijo Melghem.

Entre otros aspectos, las aulas de los niños de uno a cinco años no tienen paredes, lo que obedece a que "no pueden estar encerrados", ni tienen que usar sillas.

Los ejecutivos de Comsa consideran que aunque es "una realidad dura y triste, el hondureño desde niño está acostumbrado a la prisión, de manera que cuando desgraciadamente por alguna circunstancia el joven va a la cárcel, ya no le extraña porque la escuela a la que fue era un espacio de cuatro paredes, con ventanas pequeñas, con rejas, con un ambiente oscuro, nada pedagógico".

En el centro educativo de Comsa las aulas tienen vidrios que se pueden correr o quitar para que el niño sienta libertad, mire hacia fuera, vea el horizonte y sueñe con lo que está más adelante.

Cuando se condiciona al niño, "indirectamente se le está diciendo que no innove, que no enfrente retos, que no se atreva a conocer lo desconocido, que no se salga del esquema o que no avance si no le damos permiso", explicó Melghem.

Que las aulas no tengan sillas es parte de la programación neurolingüística, en un país donde una reunión de una alcaldía o un patronato que puede durar dos horas, se prolonga hasta seis porque todos están sentados, indicó.

"Aquí los niños están sin sillas, están en el suelo o de pie, caminan y corren cuando quieren y hemos visto que no se pierden los grados de atención del tema que están dirigiendo; al contrario, el niño está más vivo, más despierto y con inquietudes, acotó.

Los dos niveles educativos del Comsa International School están reconocidos por el Ministerio de Educación.

Aquí, cuando a los niños se les habla de los ríos, no se les muestra en un ordenador, se les lleva a uno que cruza cerca de su centro educativo, rodeado de montañas, para que conozcan mejor la naturaleza y los encantos de esta región de Honduras.