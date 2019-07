Brandon Davies: " Estoy muy ilusionado porque es un gran paso en mi carrera"

Barcelona, 4 jul (EFE).- El pívot estadounidense Brandon Davies (27 años y 2,08 metros), el segundo fichaje del FC Barcelona para las dos próximas temporadas ha señalado en su presentación como nuevo jugador azulgrana que está "muy ilusionado por este nuevo e importante paso" en su carrera.

"Tenía varias opciones sobre la mesa, pero el interés que el Barcelona mostró por mí fue lo que me decidió a venir aquí. Creí importante venir aquí para aportar cosas que interesaban al equipo", ha comentado.

Aún no hablado con Svetislav Pesic, que será su nuevo entrenador. "Es un gran entrenador. Yo soy un jugador que me dejó guiar por los entrenadores y voy aprendiendo de cada uno de ellos; tengo experiencia con entrenadores exigentes y estoy preparado".

Tampoco ha ocultado que una de las personas que le animó a venir a Barcelona fue su anterior técnico, el ex jugador azulgrana Sarunas Jasikevicius. "Mantengo una buena relación con él y cuando le hablé de la posibilidad de venir al Barcelona él me explicó los momentos mágicos que vivió con el Barcelona y a mí me gustaría poder volver a vivir eso momentos", ha revelado.

En sus dos temporadas con el Zalgiris logró los títulos de liga (2017-2018 y 2018-2019) y la copa de Lituania (2018). En su primera tmeporada fue clave para que el Zalgiris llegase a la Final Four de la Euroliga (2018). También fue incluido en el quinteto ideal de la Euroliga (2018-2019).

Al respecto de sus ambiciones ha sido claro. "Mi reto personal es ser lo mejor posible en cada momento y poder ayudar el máximo al equipo; trabajo cada día para ello. Me siento orgulloso de mejorar cada día y los premios que vengan después, bienvenidos sean. Quiero estar cada año entre los mejores de Europa".

Dice conocer perfectamente lo que quiere el Barça. "Es un club que quiere ganar todos los títulos, especialmente la Euroliga y ese es también un reto para mí. Se está intentado construir algo especial, no solo por los que llegamos ahora sino por los que ya estaban aquí. Eso implicará mucho trabajo porque sé que esta liga es de un nivel diferente a la Lituana, pero espero estoy preparado para ello".

Davies, que lucirá el número '0', no ocupará plaza de extracomunitario al tener pasaporte 'cotonou' por Uganda desde el pasado 13 de junio, dos semanas después de que se desvelase su fichaje por el club catalán, que había puesto como prioritaria esa condición

En la pasada campaña Davies fue líder del equipo de Jasikevicius en la Euroliga en puntos (14,2 de media), rebotes (5,5), recuperaciones (1.0) y valoración (16.9). En la liga lituana promedió 12,2 puntos y 4.2 rebotes.