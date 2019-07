Borrell replica a Torrent que no existe ninguna posibilidad de un referéndum

Madrid, 4 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha replicado al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que no existe "ninguna posibilidad constitucional" de celebrar un referéndum de secesión en España, tal y como ocurre en la mayoría de países democráticos.

En declaraciones a los medios, Borrell respondía así a la oferta lanzada este jueves por Torrent al Gobierno en funciones para cerrar un pacto que fije "con claridad" las condiciones para celebrar un referéndum que solucione el conflicto catalán.

"No sé cuántas veces tiene el presidente del Gobierno que repetir la evidencia. No existe ninguna posibilidad constitucional de celebrar un referéndum de secesión en España", ha remarcado Borrell, que ha recordado que "nunca" ha habido un referéndum de secesión pactado con el Gobierno, únicamente "unilaterales".

El ministro ha insistido en que "no hay nada en el Derecho Internacional" que ampare un referéndum de secesión de Cataluña y ha mencionado que, a diferencia del Reino Unido, en el caso español, como el alemán, como el italiano. como el francés, esa posibilidad constitucional "no existe".

No obstante, en una entrevista este jueves en RNE, Borrell ha recalcado que en su futuro puesto como jefe de la diplomacia europea no podrá atender el problema independentista en Cataluña, ya que no es "la función para el Alto Representante de la Unión Europea en política exterior".