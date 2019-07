Arturo Pérez Reverte: "Ha muerto Arturo Fernández, mi chatín favorito"

Madrid, 4 jul (EFE).- La muerte del actor Arturo Fernández, fallecido hoy en Madrid a los 90 años, ha llenado las redes sociales con mensajes de condolencias, entre ellos el de su amigo, el escritor Artuo Pérez Reverte, que ha lamentado el fallecimiento de su "chatín favorito".

"Ha muerto Arturo Fernández, mi chatín favorito. Lamento no haberle dado más abrazos cuando pude. Mis mejores recuerdos, con sentimiento", ha escrito en Twitter Pérez Reverte.

A estas condolencias se han sumado, también en esta red social, las del presidente en funciones Pedro Sánchez, que ha destacado la vida del actor "dedicada al teatro, el cine y la televisión", y ha enviado sus condolencias para familiares y amigos.

También el líder del PP Pablo Casado ha destacado la labor artística de Fernández al señalar en Twitter que era "un gran hombre del cine y del teatro, trabajador incansable hasta el último momento en los escenarios". Y ha añadido que era "buen embajador de Asturias y orgulloso español".

El secretario general de Ahora Podemos, Pablo Iglesias, ha aprovechado la ocasión para recordar cómo se conocieron: "Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano). Fue amable y muy majo con nosotros que estábamos allí por 5000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz".

Estas condolencias llegan después de que el pasado mes de enero el actor asturiano rechazase actuar en Cádiz porque ahí gobernaba Podemos.

Desde Ciudadanos se han sumado al pésame Albert Rivera, que ha destacado que se trataba de "una de las figuras más relevantes de nuestro teatro, cine y televisión"; y Begoña Villacís, que comenta en Twitter que "supo hacer reír a toda España en ?La casa de los líos?, pero que también sabía emocionarnos como nadie sobre las tablas".

La Academia de Cine resaltó su participación en cintas como "Truhanes", "Esperando a papá", "La tonta del bote" o "Casa Flora".

También se han sumado compañeros de profesión como el actor Luis Merlo, que se refirió a la capacidad de Fernández de ser un "actor intemporal que sabía sacarnos una sonrisa", o la también actriz y presentadora Juncal Rivero: "Me muero de pena ?Chatín? tu que deberías ser eterno... que triste noticia esta mañana".

El humorista Carlos Latre ha confesado: "Siempre le encantó mi imitación y me decía: 'Carlines, no me hagas que me robas las novias, que te caneo".

El también cómico Dani Martínez ha recordado la presencia de Fernández en el programa que presentaba, "Otra Movida": "Ha fallecido Arturo Fernández. Recuerdo en Otra Movida que me dijo 'Llevas barba porque eres feo' o en la presentación de 'Hotel Transilvania', yo iba vestido sin traje, dijo: 'Hemos venido todos para la ocasión y a este le hemos sacado de la cárcel'".

Instagram también ha sido plataforma para condolencias como la de la modelo y actriz Remedio Cervantes, que ha señalado que fue su "mentor de escena": "Que tristeza leer que ya no estás, que la vida decide bajar tu telón definitivamente, que ese aroma de tus funciones ya no volverán a girar por España, que ya no me llamarás 'chatina' cuando hablemos y que, sobre todo, no vamos a disfrutarte", ha encabezado un largo pésame.