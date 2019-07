Ángel Torres confirma el fichaje de Enric Gallego

Getafe , 4 jul .- Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este jueves el fichaje, salvo "catástrofe", del delantero del Huesca Enric Gallego, que ya ha pasado reconocimiento médico y sólo tiene que estampar su firma para culminar su traspaso.

El máximo mandatario del conjunto azulón habló sobre la actualidad del club madrileño durante la presentación de las equipaciones oficiales para la próxima temporada. Su objetivo, será mantener el 90 por ciento de la plantilla de la pasada temporada y hacer algunas adquisiciones.

Gallego será la tercera después del defensa Raúl García y del delantero escocés Jack Harper: "Sí no pasa nada y no tiene por qué... ayer pasó reconocimiento médico, estuve con él toda la tarde. Ya se ha ido de vacaciones, está pendiente de firmar y ya está comunicado al Huesca. Espero que el lunes ejecutemos la acción y depositemos en la Liga y ya está", dijo.

El presidente del Getafe aseguró que tiene claro que abrirá "seis o siete frentes" para traer nuevos rostros al club y declaró que se centrará, sobre todo, en el centro del campo.

"También Vendrá un lateral derecho para competir con Damián Suárez. Y tenemos que sacar, tenemos 27 futbolistas y hay que tener 25 fichas. Haremos un buen equipo.

"Queda hasta el 2 de septiembre. Primero tenemos que sacar gente. Hasta que no termine la Copa África, no vamos a ver. Hasta el día 2 puede haber fichajes. El éxito es mantener el 90 por ciento de la plantilla y mantener al mister. Ese es el paso más importante, que el entrenador tenga contrato tres años", aclaró.

Además, resaltó la importancia de que el equipo mantenga la base de la plantilla del año pasado, aunque reconoció que en algunos casos no será fácil conseguir que sigan en el club.

"No va a ser fácil esa pelea. Pero tampoco va a ser fácil para los que quieren fichar. El éxito es mantener a Pepe Bordalás. Somos el equipo menos goleado. Muchos me dicen... ¿Donde va el Getafe con seis delanteros? Quedan dos meses. Veremos", explicó.

Además, cuestionado por cuál será el objetivo del club para la próxima temporada, dejó claro que la salvación será el principal, aunque también habló de que el Getafe esté entre los mejores.

"Indudablemente, somos un club modesto. El primer objetivo es salvarse y a partir de ahí pelear. No es casualidad, hace dos años octavos, luego quintos... Hay que mantener al 90 por ciento de la plantilla y traer futbolistas de calidad. Eso no garantiza nada, pero lo suyo es estar entre los diez primeros.

Respecto al fichaje de Mejuto González como nuevo delegado, afirmó que el ex arbitro aportará "experiencia" en la nueva andadura europea del Getafe.

"Como todo el mundo sabe no hablo idiomas y tendría que ir siempre acompañado de un interprete. Me facilita ir con un amigo que conozco hace mucho y con quien tengo mucha sintonía. Ha firmado tres años. Si le gusta seguirá y si no, volverá a Correos.