Las víctimas de Sardasht no pueden olvidar el ataque químico 32 años después

Sardasht, 3 jul (EFE).- Los habitantes de la localidad de Sardasht, en el noroeste de Irán, siguen sufriendo graves secuelas físicas y psicológicas 32 años después del bombardeo químico infligido por el dictador iraquí Sadam Husein, en uno de los primeros ataques de este tipo lanzados sobre población civil tras la II Guerra Mundial.

Los silbidos en la tos y el picor de la piel se repitieron sin cesar en esta pequeña ciudad montañosa fronteriza con Irak el 28 de junio de 1987, cuando siete aviones iraquíes lanzaron gas de mostaza sulfurada en cuatro de las zonas más pobladas, causando más de un centenar de muertos y unos 8.000 heridos.

Sólo el hecho de caminar por esta ciudad de la provincia iraní de Azerbaiyán del oeste, fronteriza con el Kurdistán iraquí, hace que sobrevenga un escalofrío al ver y oír los efectos del ataque en la mayoría de sus habitantes, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, mientras llevan a cabo sus actividades cotidianas.

Jaled Sabaghí, un fotógrafo de 53 años que resultó herido por el ataque, explicó a Efe que eran casi las 16.15 cuando tuvo lugar el bombardeo: "los aviones iraquíes sobrevolaban la ciudad a una altura muy baja" y "atacaron zonas muy habitadas".

El cielo se volvió "blanco y olía a ajo, por eso era diferente a otros bombardeos. Una persona mojaba una tela, otra se lavaba la cara. La gente, hasta ese momento, no había visto un bombardeo químico ", dijo Sabaghí, que cada pocos minutos debía detener su discurso por sus problemas respiratorios.

"Espero que se prevengan el uso de armas de destrucción masiva y que eso no se repita en ninguna parte, que no lo escuchemos y veamos nunca más. Pedimos a la comunidad internacional estar adheridos al no uso de armas de destrucción masiva y que se lo tomen en serio", añadió.

Tras el ataque, lo primero que las víctimas sintieron fue el picazón de los ojos y la perdida de la visión y luego su respiración se dificultó y en sus rostros comenzaron a salir ampollas.

"Saqué rápidamente la cámara para hacer fotos, pero después de dos o tres me descompuse totalmente", detalló este hombre, cuya familia al completo sufrió complicaciones por el ataque.

Aquel fatídico día, Sabaghí llevaba tres meses casado y, debido a las secuelas del ataque en él y su esposa, su primer hijo murió y sus tres hijas posteriores, nacidas muchos años después, sufren las mismas consecuencias que los supervivientes del ataque.

"Realmente toda la ciudad, desde los niños hasta los ancianos, todos son heridos químicos" aseguró el fotógrafo, cuyos problemas físicos aumentan cuando llega el verano y el calor, cuando se complican sus problemas respiratorios y algunas ampollas vuelven a salir debido a "las heridas persistentes".

Abas Esmailí Saní, el director del sistema de salud de Sardasht, explicó a Efe que los afectados siguen sufriendo problemas en la piel, los ojos y los pulmones.

"Lo de la piel, después de un tiempo, queda como una cicatriz y las complicaciones de los ojos causan algunos problemas en la cámara anterior (estructura entre la córnea y el iris), pero las respiratorias permanecen, es el mayor reto al que nos enfrentamos", explicó el medico, que se quejó de la falta de los medicamentos adecuados debido a las sanciones impuestas por EEUU.

"Tenemos problemas para suministrar la medicina alemana Atrovent, así como otros medicamentos franceses y europeos, ya que debido a las sanciones impuestas por EEUU no llegan", explicó el responsable médico, quien puso en duda "las pretensiones" de EEUU y países occidentales sobre "derechos humanos, humanitarismo y democracia".

"Fueron los países europeos los que estuvieron detrás de estos bombardeos químicos y le facilitaron el material a Irak y ahora vemos que se niegan a dar medicamentos a la gente que resultó herida y sufre durante cada instante de su vida... eso crea un dolor y sufrimiento extra", lamentó Esmailí.

Sadam llevó a cabo otro ataque químico, el 16 de marzo 1988, sobre la ciudad kurda de Halabja contra su propia población "por haberse unido a los iraníes" durante la guerra con Irán (1980-1988) y en esa masacre unos 5.000 civiles perdieron su vida, explicó a Efe Shapur Salimí, quien además de padecer los efectos del bombardeo químico sufre una grave lesión por las esquirlas de un obús en su cuello.

"Irak atacó a Halabja porque los kurdos (Jalal) Talabaní y (Masud) Barzani se habían unido a nosotros y realmente Sadam con esa acción quiso intimidar a su nación para que nunca se unieran a Irán", explicó Salimí.

EEUU se retiró el año pasado del acuerdo nuclear logrado en 2015 entre Irán y las grandes potencias mundiales e impuso amplias sanciones a Teherán, por lo que el obtener medicinas procedentes del extranjero es una labor casi imposible para los iraníes.