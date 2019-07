Socialista italiano David Sassoli, presidente de Eurocámara hasta enero 2022

(corrige el año en el lead y titular)

Estrasburgo , 3 jul .- El pleno de la Eurocámara respaldó este martes por mayoría absoluta la elección del socialista italiano David-María Sassoli como presidente del Parlamento Europeo (PE) para los próximos dos años y medio, hasta enero de 2022, tras otorgarle a su candidatura 345 votos de un total de 667 válidos.

El voto en la Eurocámara llegó hasta la segunda ronda después de que ninguno de los cuatro candidatos lograra una mayoría absoluta sobre el total de votos válidos en la primera, si bien el propio Sassoli se quedó a apenas siete votos de alcanzarla.

En la segunda ronda, logró el apoyo de 345 diputados frente al candidato del grupo conservador y reformista, el checo Jan Zahradil, que sumó el apoyo de 160 eurodiputados, la alemana Ska Keller, de los Verdes, que obtuvo 119, y la española Sira Rego, de la Izquierda Unitaria, que se hizo con 43 votos.

Natural de Florencia, de 63 años, periodista de profesión y miembro del Partido Demócrata (socialdemócrata) italiano, Sassoli logró el cargo de mayor responsabilidad de la Eurocámara en su tercera legislatura como eurodiputado y después de ser vicepresidente de la institución entre 2014 y 2019.

Después de que en el reparto de cargos europeos acordado en la cumbre de líderes del martes se consensuara que la familia socialdemócrata obtuviera la presidencia parlamentaria durante la primera mitad de la legislatura, Sassoli fue el único candidato de los tres grandes partidos (populares, socialistas y liberales) y obtuvo apoyos procedentes de estas familias.

No obstante, los 345 votos que le auparon este miércoles a la presidencia quedan lejos de los 444 escaños que suman estas tres familias políticas y evidencian profundos desacuerdos internos ante el paquete del reparto de cargos acordado en la cumbre que podrían dar problemas a la candidatura de la conservadora Ursula Von der Leyen para presidir la Comisión, la cual debe validar el Parlamento.

Tras ser elegido, Sassoli se declaró honrado por la elección y felicitó al presidente saliente, el también italiano Antonio Tajani, por su trabajo y dedicación a la institución parlamentaria.

El nuevo presidente de la Eurocámara pidió a los eurodiputados "volver al espíritu de los padres fundadores, aquellos que dejaron de lado las hostilidades de la guerra para construir un proyecto que juntara paz, democracia, Estado de derecho y desarrollo económico".

Recordó además que esta cámara es un "fruto de la democracia" a partir de una elección libre en comicios libres, en una Europa donde "no se puede perseguir a nadie por sus opciones políticas y religiosas" o marginarle por su orientación sexual.

"En un mundo en el que el mundo necesita reglas, podemos ayudar a establecer esas reglas", dijo Sassoli, que se dirigió a los Estados miembros para pedirles que durante esta legislatura se retome el debate sobre la reforma del sistema de asilo.

Entre sus prioridades para su mandato, que durará hasta enero de 2020, el exreportero italiano citó el desempleo juvenil, la inmigración, el cambio climático y la revolución digital, todos ellos retos que, dijo, "requieren nuevas ideas y valentía".

Además, aseguró que su puerta "siempre estará abierta" para recibir a quien quiera hablar con él y apuntó que desea "escuchar a los jóvenes".

Sassoli recibió las felicitaciones de los presidentes del resto de grupos políticos, incluyendo de uno de los que hasta ayer era favorito para ocupar su cargo, el cabeza de lista popular Manfred Weber, quien se mostró dispuesto a cooperar y le deseó "éxitos" al frente de un Parlamento Europeo que "está de su lado".

También la presidenta del grupo socialdemócrata, la española Iratxe García, dio las gracias al italiano por asumir la responsabilidad de ser el candidato de esta familia política y le dijo que ahora hay "cinco años por delante para trabajar cooperando para que este proyecto se fortalezca y hacer una Europa de ciudadanía, de derechos y de valores".

Por su parte, la líder de los Verdes, Ska Keller, se dirigió al nuevo presidente del Parlamento para pedirle que ayude a su grupo a "restituir los derechos parlamentarios" del político catalán Oriol Junqueras, que no ha ocupado su escaño al no considerarle España eurodiputado.

El Tribunal Supremo no permitió que el líder de ERC recogiera su acta en Madrid, al entender que debería abandonar el territorio español para ejercer y por lo tanto incurría en riesgo de fuga, y por tanto no figura en la lista que las autoridades españolas remiten a la Eurocámara con los nombres de los eurodiputados electos, con lo que el Parlamento no lo reconoce como tal.

"Quisiera pedirle que mire el caso y nos ayude a restaurar los derechos parlamentarios del señor Oriol Junqueras", pidió Keller, quien además aseguró que Junqueras no había podido asumir el escaño "por razones ajenas a su voluntad y a su responsabilidad".

Sassoli no respondió a esta petición durante el pleno pero en declaraciones a la prensa, y preguntado por esta cuestión, se declaró "un hombre de diálogo" y reiteró que su puerta "siempre está abierta".