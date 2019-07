Molango: "Somos los últimos de la cola en Primera, y no lo olvidamos"

Palma, 3 jul (EFE).- El consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango, ha afirmado que el club debe ser "coherente" con su pasado más reciente, y apostar por un modelo austero en su regreso a la máxima categoría del fútbol español seis años después.

"Somos los últimos de la cola en Primera, y no lo olvidamos", ha subrayado Molango, abogado de 36 años y el hombre de confianza en la isla balear de los propietarios estadounidenses del Mallorca: Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns de la NBA, Steve Nash, ex baloncestista, y Andy Kohlberg, ex tenista profesional.

"Cuando llegamos en 2016 nos encontramos a un club hecho pedazos en todos los aspectos, social, económico y deportivo. El Mallorca estaba enfermo, mucho más de lo que la gente podía pensar, y ahora que hemos superado momentos muy complicados, con la amenaza incluso de descender a Tercera; debemos ser coherentes y luchar por mantenernos en Primera", ha señalado Molango en declaraciones a Efe.

El directivo suizo, de padres congoleños e italianos, subraya que la próxima temporada será "un lujo" visitar el Bernabéu, Nou Camp, el Wanda Metropolitano o el estadio del Espanyol, así como ver en Son Moix a futbolistas de la calidad de Messi, Hazard o Griezmann.

"Para vivir esa experiencia fantástica necesitamos consolidarnos, porque venimos de años turbulentos. Vamos a ingresar dinero (unos 45 millones de euros), pero todavía debemos 17 millones de euros a Hacienda, y eso es una losa", ha indicado.

Molango ve a su Mallorca "compitiendo con los modestos" para mantener la categoría, porque "los grandes juegan su propia Liga", y también descarta invertir dinero en fichajes "que ilusionen a los aficionados", pero de dudoso rendimiento sobre el terreno de juego.

"Hemos aprendido que más importante que los nombres son los hechos. En el Mallorca han habido ejemplos de futbolistas que te ilusionan una semana y luego no rinden. Hemos optado por otro camino, que es incorporar a gente con ganas y que lo den todo en el campo, como Salva Sevilla, que se vino del Espanyol a Segunda B cobrando menos dinero, Martín Valjent (defensa eslovaco), al que no conocía nadie, o Ante Budimir (delantero croata), todos de un rendimiento contrastado", ha explicado.

El directivo mallorquinista avanzó, en esa línea de prudencia en los gastos, que el equipo realizará la pretemporada en Baleares y en la Península, no en el extranjero, como se hizo durante los quince años que el Mallorca jugó en Primera.

"Vamos a mantener nuestro deseo de conectar con toda nuestra gente de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de una manera especial. Somos el Mallorca, acabamos de subir y vamos a ser coherentes con lo que somos y de donde venimos", ha remarcado.