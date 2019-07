Jueves, 4 de julio de 2019

SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- A veinte días para el debate de investidura en el Congreso, Pedro Sánchez sigue rechazando la propuesta de un Gobierno de coalición con Podemos, a pesar de la oferta de Pablo Iglesias de dar un paso atrás si esa fórmula no prospera en la primera votación en la Cámara Baja.

MURCIA INVESTIDURA -Murcia- El candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, se enfrenta a la segunda votación para su investidura, en la que necesita para la mayoría simple al menos la abstención de Vox, cuyos cuatro diputados votaron en contra en el primer intento.

CASO VILLAREJO -Madrid- El juez del caso Villarejo toma declaración a varios ex altos cargos del BBVA en la pieza del presunto espionaje encargado al excomisario, entre ellos Ángel Cano, consejero delegado de la entidad entre 2009 y 2015.

INCENDIOS FORESTALES -Madrid- Los grandes incendios forestales aumentan cada año en oleadas cada vez más peligrosas e intensas, de acuerdo con el informe anual de WWF España elaborado por primera vez con los países del arco mediterráneo, los más afectados por estos siniestros.

NANOTECNOLOGÍA MARTE -Barcelona- El grupo de investigación en micro y nanotecnología de la Universidad Politécnica de Catalunya presenta los microchips que ha diseñado para la próxima misión de la NASA a Marte en 2020 para medir el viento, la humedad, la presión o las propiedades del polvo en suspensión del planeta rojo.

ORGULLO 2019 -Madrid- Pasaron décadas fuera de sus lugares de origen, tuvieron la sensación de que "tenían solo media vida" y "se partieron la cara" por los derechos del colectivo LGTBI, por lo que este año, como homenaje a su lucha, los activistas históricos llevarán la pancarta de la manifestación del Orgullo 2019 en Madrid.

FESTIVAL PERELADA -Peralada (Girona)- El Festival de Peralada arranca una nueva edición de la mano del Ballet Mariinski de San Petersburgo, que interpretará Las Cuatro Estaciones con coreografía de Ilya Zhivoi en el que será el debut de la compañía en esta cita ampurdanesa.

ENTREVISTAS:

------------

JAVIER MARÍAS -Madrid- Cada dos años Javier Marías reúne en un volumen los artículos que publica semanalmente en los que reflexiona acerca de toda clase de asuntos, entre ellos los políticos que, según asegura en entrevista con Efe, le provocan "una sensación muy mala" porque considera en ellos solo hay ya "desfachatez".

JOAQUÍN RODRIGO -Madrid- El día 6 hará 20 años de la muerte del popular compositor Joaquín Rodrigo y se le rendirá homenaje en lugares tan distantes como Guayaquil o Córdoba. "Quería llegar y perdurar y no hay orquesta en el mundo que no haya tocado su música", dice su hija, Cecilia, en declaraciones a Efe.

CRÓNICAS:

---------

MADNESS CONCIERTO -Madrid- Madness, una de las bandas británicas más importantes del pop, singularizada por sus influencias de punk y reggae, presenta dentro de Noches del Botánico su gira "XL", con la que conmemoran 40 años en la música con éxitos como "House of fun" o "One step beyond".

