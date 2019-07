De La Fuente: "Me agrada que la gente me conozca más, pero no me cambia"

Las Rozas , 3 jul .- Luis de La Fuente (La Rioja, 1961) ha sido uno de los nombres propios del Europeo Sub-21. Gracias a sus cambios en la alineación, en el día del todo o nada contra Polonia, y a su gestión del grupo, España logró el quinto título de esta categoría. Ahora está en boca de todos, algo que le "agrada" pero que no le "cambia", como reconoce en una entrevista con EFE.

El seleccionador remarcó, en la entrevista con la Agencia EFE en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que esta es una "generación irrepetible" y por esto reclama más oportunidades para ellos en La Liga Santander porque asegura que "lo mejor lo tenemos en España".

Pregunta: Ya han pasado varios días desde que lograron ganar el Europeo, ¿qué siente ahora?

Respuesta: Ha medida que van pasando las jornadas, los días, las horas uno lo empieza a asimilar y ser consciente de lo que se ha conseguido. Me parece importantísimo, precioso. No solo la consecución de este objetivo, si no cómo se ha conseguido que es lo más importante.

P: Desde el principio estaba convencido de que iban a ganar, pero el torneo no empezó nada bien. ¿Tenía en mente también como manejar esta situación?

R: Controlar todas las situaciones que se pudieran dar en el campeonato no, pero sí éramos conscientes de que caminar hasta la final en un Europeo es muy difícil y que siempre hay contratiempos y diferentes adversidades, porque los rivales también juegan y son tan buenos como tú.

Cuando perdimos contra Italia fue un duro golpe, pero no supuso algo que nos iba a suponer un lastre importante. Creo que salimos reforzados porque si el partido se hubiera desarrollado por los caminos normales de un partido de fútbol hubiéramos ganado. Hicimos una primera media hora espectacular y solo cuando Italia empezó a aplicarse con violencia, total y absolutamente descontrolada, y no se respetó a nuestros jugadores porque el árbitro no intervino ni el VAR siquiera ahí si nos sacaron del partido. Pero en nuestro sentir, al finalizar el encuentro, era que Italia no era mejor que nosotros, que el resultado no se correspondía con la realidad e insisto en que salimos reforzados.

Bélgica fue otro partido diferente. Un partido muy muy difícil: más de 40 grados, campo sequísimo, hierba alta, no corría el balón? sufrimos mucho por esas condiciones que no facilitaron nuestro juego. Pero seguimos adelante, caminando y reforzando nuestra idea.

P: Habla de situaciones que no se pueden controlar, pero contra Polonia sí que hizo cambios claves en el esquema y de jugadores que a la postre fueron claves para ganar el Europeo.

R: Después de muchos momentos de reflexión, lo comentamos todo el cuerpo técnico y estimamos oportuno que había que hacer algunos cambios y propusimos cada uno nuestra idea. Coincidimos en que necesitábamos revolucionar un poco el equipo, pero no una revolución por revolución, si no por gente que iba a salir con más fresca, que nos iba a aportar lo que necesitábamos para jugar contra un equipo como Polonia. Planteábamos lo que creíamos más oportunos y entendimos que eran los jugadores más oportunos para hacerlo.

Cuando hablan de una apuesta arriesgada, realmente no lo veo tan arriesgada. Son jugadores tan buenos que estábamos seguros de que iban a solucionar las complicaciones del juego con el talento que tienen y con la calidad individual que tienen.

P: Con estos cambios se convirtió en uno de los nombres del torneo y también en uno de los más queridos, incluso con jugadores que se vieron relegados al banquillo tras estos cambios.

R: El primer agradecido soy yo, por el comportamiento del equipo. El mensaje que les habíamos mandado es que este torneo lo iban a ganar los 23, salvo Pol Lirola y Dani Martín los demás han jugado todos. Sabíamos que todos no iban a poder contar con los mismos minutos, la fuerza se hacía como grupo y lo han entendido perfectamente; esto nos ha dado la fuerza para que aquellos jugadores que en un momento puntual salían del equipo eran los que más exigían a sus compañeros. Hubo un grado de compromiso excepcional, la gestión del equipo no ha sido complicada porque los jugadores han estado dispuestos a la idea que les hemos propuesto desde el principio.

P: Este tipo de torneos les sirve a los jugadores para revalorizarse, ¿le ha servido también a usted?

R: Yo creo que nos ha cambiado a todos mucho. No sé si revalorizarnos, a los futbolistas seguro que sí. A mí me agrada que la gente me conozca más, pero no me cambia nada. Sigo siendo el mismo, con los mismos principios, valores, idea que tengo del trabajo? simplemente me gusta que la gente me conozca más para valorar luego más mi trabajo. Sin embargo, sí que siento que la vida de los futbolistas se la cambia mucho más porque son más jóvenes y tienen una carrera profesional por delante amplísima y se han ganado el derecho a que la gente confía en ellos. Creo que este título ha sido una demostración de que si a estos jugadores se les da confianza y se apuesta por ellos rinden a un nivel excepcional.

P: Pero a usted, por su labor en el Europeo, también le pueden llegar buenas ofertas.

R: Yo estoy donde quiero estar, lo digo de verdad, de corazón. Estoy feliz en la Federación. Hay unos objetivos a corto y medio plazo espectaculares. Yo ya estoy pensando en los partidos que tenemos en septiembre y el año que viene tenemos unos Juegos Olímpicos, que es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista y en mi caso un entrenador. Lo tengo muy claro. Insisto en que estoy aquí porque quiero estar y porque la Federación quiere que esté, en el momento en el que alguna de las partes tuviera otra forma de pensar no habría ningún problema; pero de momento no es así y no me planteo otra cosa.

P: Volviendo a los jugadores, usted dijo desde el primer momento que eran muy buenos y ha recalcado mucho que son una generación irrepetible, ¿por qué?

R: Respecto a que son muy buenos, yo siempre les decía que realmente son muy buenos, pero siempre sin olvidar que eso no es producto de la casualidad, eso es resultado del trabajo, del compromiso, de la profesionalidad y de cuidar los pequeños detalles para ser un gran jugador.

El otro día cuando tuvimos la oportunidad de despedirnos recordé una nota que les envié al terminar el Europeo Sub-19 de Grecia que ganamos y les dije que era una generación irrepetible porque yo les veía con unos fundamentos deportivos, futbolísticos y personales excepcionales. Van a haber generaciones muy buenas, pero esta de momento ha sido ser campeona de Europa Sub-19 y Sub-21, con una calidad individual que pasados unos años vamos a darnos cuenta de la capacidad que tienen estos jugadores. Creo que para que venga una generación que supere lo que han hecho ellos tienen que ser de verdad muy buenos.

P: También lleva tiempo reclamando más oportunidades para ellos en España

R: Yo por eso decía que sinceramente me duele que estos jugadores tengan que marcharse a jugar fuera de España y no lo hacen porque tengan ofertas irrechazables. En España hay poder adquisitivo para que no se vayan al extranjero, seguramente es porque no los valoramos en su justa medida. Aquí tenemos el defecto de pensar que lo de fuera es mejor, pero lo mejor lo tenemos en España, no me cabe ninguna duda. Los más implicados, con sentimiento de pertenencia a su club, de gran calidad? no se puede pedir nada más.

Sería una lástima que estos futbolistas tengan que salir, que no haya un equipo en España que no les de la oportunidad de demostrar el potencial que tienen. Estos son jugadores 'top', para jugar en cualquier equipo y evidentemente en los mejores.

P: Su siguiente gran reto serán los Juegos Olímpicos, en los que habrá futbolistas con los que, por edad, no haya trabajado durante los parones de selecciones. ¿Cómo los plantea?

R: Habrá que hilar muy fino y ver como llegan los jugadores a esas fechas. Pero yo estoy convencido de que acertaremos, los jugadores tienen muchas ganas de estar en unos Juegos Olímpicos.

P: Rodrigo y Marco Asensio renunciaron a ir con la Sub-21 al Europeo, ¿están descartados por esta razón para ir a los Juegos Olímpicos?

R: No, no hay que descartar a nadie. Por responsabilidad tendrán que venir los que mejor estén, los que entendamos que son los mejores jugadores para una olimpiada e intentaremos acertar con los que vengan. Aquí no hay ningún descarte ni nada que se le parezca, hay que llamar a los mejores.