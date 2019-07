Expertos instan a integrar la agroecología con otras formas de producción

Roma, 3 jul (EFE).- La agricultura ecológica debe integrarse con otros métodos de innovación con el fin de que los sistemas alimentarios se vuelvan sostenibles, afirmaron este miércoles asesores de la ONU en un nuevo informe.

El Grupo de expertos de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), un foro intergubernamental de Naciones Unidas en el que también participan el sector privado y la sociedad civil, presentó en Roma las conclusiones de un estudio centrado en la agroecología.

En las últimas décadas ese concepto "dinámico" se ha expandido del terreno a los paisajes y a los sistemas alimentarios en general, dijo en el acto el jefe del equipo encargado del informe, Fergus Sinclair.

Entre los principios generales por los que se rige la agroecología a nivel local están el reciclaje, la reducción de insumos externos, la salud del suelo y de los animales, la diversificación económica, la gobernanza de los recursos naturales y la participación de distintos actores.

No hay un consenso sobre qué prácticas deben ser o no etiquetadas como agroecológicas, pero la idea compartida es que dependen de procesos ecológicos, respetan el medio ambiente y se centran en las interacciones entre sus componentes y no tanto en tecnologías específicas.

El académico explicó que también representan un "movimiento social" que llama a un cambio de comportamiento y una acción política con vistas a defender los derechos de los pequeños agricultores y la biodiversidad.

Declaró que, "a menos que se logre una gran transformación de los sistemas alimentarios, no será posible garantizar la seguridad alimentaria y de nutrición para todos".

Para conseguirlo, los especialistas consultados por la ONU recomiendan promover la agroecología con "otros enfoques innovadores de manera integrada para fomentar la transformación de los sistemas alimentarios".

Asimismo, piden apoyar la transición a sistemas diversificados y resilientes, la investigación en esos campos, el empoderamiento de los grupos más vulnerables y la medición de los avances.

Menos del 5 % de lo que se invierte en investigación agrícola va a parar a la agroecología, apuntó Sinclair, que detalló que se tienen muchos más datos sobre la producción convencional con fertilizantes y pesticidas, lo que facilita su adopción en detrimento de otros métodos.

Esas inversiones en investigación y desarrollo en alimentación aumentaron entre 2000 y 2009 el 3,1 % anual de media, hasta los 33.600 millones de dólares (cerca de 30.000 millones de euros), principalmente en los veinte países más industrializados y emergentes, y estuvieron centradas en unos pocos productos básicos como los cereales frente a otros alimentos más nutritivos como las frutas o legumbres.