Cuatro socimis de Inbest saldrán al MAB por un precio total de 83 millones

Madrid, 3 jul (EFE).- Cuatro socimis de la sociedad inmobiliaria Inbest (Inbest I, Inbest II, Inbest III e Inbest IV) debutarán en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), previsiblemente el 9 de julio, a un precio de un euro por acción y con un valor conjunto de 83 millones de euros.

Se ha fijado un valor de 26 millones de euros para Inbest I, 8 millones de euros para Inbest II, 13 Inbest III y 36 millones para Inbest IV.

Estas sociedades poseen inmuebles indirectamente a través de su participación en Assets I y Assets II, a través de las que se compran, gestionan y venden los inmuebles, ha señalado Bolsas y Mercados (BME), que agrega que tienen una cartera de activos de edificios y locales comerciales principalmente en Madrid, Valencia, Bilbao y Las Palmas.

Así, los activos de Assets I están en la calle Princesa de Madrid, en la Gran Vía de Bilbao, en la calle Colón de Valencia y en la de Triana de Las Palmas, y superan los 189 millones de euros, según la valoración realizada por CBRE a 30 de mayo de este año.

Assets II está iniciando su actividad y se analiza diversas oportunidades de inversión inmobiliaria.

Entre todas las socimis inversoras (Inbest I, II, III y IV) está previsto captar fondos por importe aproximado de 200 millones de euros y a 31 de mayo los compromisos totales alcanzados ascendían a 127 millones de euros.

Francisco Javier Basagoiti es presidente de los consejos de administración de Inbest I y del resto de socimis inversoras, además de presidente del consejo y accionista de la gestora y administrador único de los vehículos de inversión.

Basagoiti es a su vez presidente de Corpfin Capital Real Estate Partners, que gestiona las socimis Corpfin Capital Prime Retail II Socimi y Corpfin Capital Prime Retail III Socimi.

Entre los riesgos se citan las dos demandas de grupo Baraka contra la familia Riu, actual propietario del Edificio España, ya que existe un contrato de compraventa por parte de Assets II de los locales comerciales de Plaza España, sujeto a ciertas condiciones suspensivas.

En el caso de que la demanda de Baraka prosperase, existe el riesgo de que Assets II no pueda realizar la compraventa del inmueble como había previsto o hacerla en condiciones más gravosas, lo que tendría un impacto negativo en el negocio, la rentabilidad, la situación financiera y la liquidez.

No obstante, indica que, en el caso de que las demandas de Baraka prosperasen y no llegara a formalizarse la compraventa del mencionado inmueble por causas ajenas a Assets II, no se produciría quebranto patrimonial ni para Assets II ni para Inbest I.