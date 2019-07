Borrell niega que recurrir "embajadas catalanas" sea judicializar la política

Barcelona, 3 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha negado que recurrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las llamadas "embajadas catalanas", sea judicializar la política, ya que en un Estado de derecho hay que avisar a los tribunales si una administración incumple la ley.

"¿Qué quiere, que miremos hacia otro lado y hagamos como que no nos enteramos de nada? (...) A la gente que dice que es judicializar la política: no. Mire, si veo que hay alguien que parece que no hace las cosas de acuerdo con las competencias que tiene y que se dedica a hacer cosas que creemos que no están justificadas ni avaladas por sus competencias, tenemos que decirlo a los tribunales", ha defendido en una entrevista en Ser Catalunya.

Este martes, el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cierre las delegaciones catalanas en Londres, Berlín y Ginebra, al considerarlas "lesivas para los intereses del Estado" y al servicio de "un proyecto secesionista inconstitucional".

En este sentido, Borrell ha detallado que ya se avisó hace tiempo a la Generalitat de que habían incumplido "procedimientos formales" y "trámites" en relación a estas delegaciones, pero que desde el Ejecutivo catalán decidieron seguir adelante, "tirar millas".

Además, ha sostenido que a esos incumplimientos de forma se añadieron otros de fondo, ya que no han ajustado su actividad a las competencias que tienen, por ejemplo, "en materia de turismo, de promoción de las exportaciones y de apoyo a la internacionalización".

"Si a la hora de la verdad se ve que se dedican a hacer cosas que no son de sus competencias, sino actividades que se pueden considerar totalmente ajenas a su función, entonces se tiene que explicar a los tribunales", ha insistido.

En la misma entrevista, que llega después de que Borrell haya sido propuesto para el cargo de Alto Representante de Política Exterior de la UE, el futuro responsable de la diplomacia europea ha criticado el papel que está jugando Ciudadanos en las negociaciones para la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Y es que el ministro lamenta que el partido que capitanea Albert Rivera se haya alejado de la función de "partido bisagra", situado "entre los dos grandes bloques", que le hubiera dado un "gran protagonismo" en la política española y hubiera permitido la conformación de mayorías "sin dimensión territorial".