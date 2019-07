Sánchez acusa a Rivera de no tener el "mínimo decoro" de reunirse con él

Bruselas, 2 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de Cs, Albert Rivera, de no tener "un mínimo decoro" institucional por haber dicho que no piensa reunirse con él dentro de la nueva ronda de contactos que llevará a cabo la próxima semana de cara al debate de investidura.

Sánchez, que se ha referido a este asunto en su comparecencia posterior al Consejo Europeo, ha recordado que, aunque él tenía muchas diferencias con su predecesor Mariano Rajoy, siempre que este le llamó él acudió, por "respeto" a las instituciones, a la democracia y a los españoles.

"Yo he tenido unas difíciles relaciones con Rajoy, muchas discrepancias y muy fuertes, pero a mí cuando me llamaba el presidente del Gobierno yo iba a ver al presidente del Gobierno; primero, por respeto a la Presidencia del Gobierno y, en segundo lugar, porque eso significa también respetar la vida democrática y las instituciones, en las que nos ponen los españoles con sus votos, no caemos de Marte", ha argumentado.

En esa línea, ha pedido a Rivera "fair play", que "guarde las formas y el decoro institucional", y le ha advertido de que "esas cosas la gente las valora", lo que no significa que "luego vote lo que considere" en la investidura.

Sánchez ha establecido además un paralelismo entre el acuerdo alcanzado por los socialdemócratas, conservadores y liberales en el Consejo Europeo con la política española, en cuanto a que en Europa han sabido "anteponer la responsabilidad y la generosidad" para lograr un acuerdo en interés de la mayoría.

"Yo lo he hecho aquí con el PPE y el Partido Liberal y no deja de se llamativo que en España el que se dice mayor representante de ese Partido Liberal no sea capaz, no de llegar a acuerdos conmigo, sino de tener un mínimo decoro institucional con la Presidencia del Gobierno", ha afeado a Rivera.

Respecto a la oferta que hará al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la próxima reunión que mantendrá con él, Sánchez ha mantenido que será la misma que hasta ahora: "la de un gobierno de cooperación".