Puigdemont dice a los manifestantes que su lucha es la de todos los europeos

Estrasburgo , 2 jul .- El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont se dirigió este martes a los manifestantes junto al Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo para decirles que su lucha "es la lucha por los derechos de todos los europeos".

Puigdemont, huido de la Justicia española desde finales de 2017, se dirigió a los concentrados a través de una pantalla gigante en una intervención previamente grabada junto a la frontera en la vecina ciudad de Kehl (Alemania).

El expresidente catalán consideró un "fracaso" del Gobierno español la presencia de los manifestantes, pues muestra que el independentismo catalán ha logrado "internacionalizar" su causa.

"No pararemos porque somos muchos, y cada vez más, los que decimos que Europa necesita un refuerzo democrático, que de esta forma Europa no nos interesa. Que una Europa donde los buenos, las voces plurales de sus ciudadanos no sólo no sean escuchadas sino que no tengan los derechos garantizados no es nuestra Europa", señaló Puigdemont, procesado en España por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por impulsar el proceso independentista y el referéndum ilegal de 2017.

El expresident, que se hallaba junto al exconseller y también huido de la Justicia española Toni Comín, aseguró que su lucha "no es solo por los derechos de los catalanes, sino por los de más de 500 millones de ciudadanos europeos que deben ver si finalmente el Parlamento Europeo es o no la cámara que les representa".

Puigdemont y Comín desistieron de entrar en Francia para sumarse a la protesta, ante la "falta de garantías" de que no fuesen a ser detenidos y entregados inmediatamente a España en ese país, según explicó previamente a los manifestantes su abogado, Gonzalo Boye.

"Sin respeto al voto ciudadano no hay democracia posible. Y eso lo haréis posible vosotros (...) y todos los que en la prisión o en el exilio nos arriesgamos, luchamos, trabajamos y sobre todo no nos rendimos", agregó.

Y pidió al Parlamento Europeo que se constituye hoy "que purgue la deriva de represión y de limitación democrática de la presidencia saliente, y demuestren que esta es la cámara en la que los europeos quieren verse representados ante cualquier tendencia de los Estados".

La intervención de Puigdemont fue recibida con gritos de "¡president, president!" de los miles de manifestantes presentes, que llegaron en autobuses a lo largo de esta mañana.