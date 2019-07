Pizarro Gómez y Soto Grado, nuevos árbitros de Primera

Madrid, 2 jul (EFE).- Valentín Pizarro Gómez, del Comité Madrileño, y César Soto Grado, del Riojano, serán nuevos árbitros de Primera división para la temporada 2019/20, según informó este martes la RFEF.

Pizarro, nacido hace 37 años en San Sebastián pero del Comité Madrileño, lleva en el arbitraje 24 años y en Segunda desde la campaña 2014/15.

El riojano Soto, de 39 años, que arbitra desde los 19, sube a Primera tras una campaña tan solo en la División de Plata del fútbol español.

La otra novedad entre los árbitros de la máxima categoría es el paso de Ignacio Iglesias Villanueva, del Comité Gallego, a ser asistente de vídeo junto a Alfonso Álvarez Izquierdo.

En cuanto a Segunda, ascienden desde Segunda B los colegiados Iosu Galecht Apezteguia (C. Navarro), Jon Ánder González Esteban (C. Vasco), Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego) y Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño).

- Árbitros de Primera para la temporada 2019/20

Javier Alberola Rojas (C.Castellano-Manchego)

Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

José Luis González González (C. Castellano Leonés)

Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas)

Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (C. Valenciano)

David Medié Jiménez (C.Catalán)

Mario Melero López (C. Andaluz)

José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

José María Sánchez Martínez (C. Murciano)

César Soto Grado (C. Riojano)

. Suplentes:

Isidro Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-Manchego)

Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)

- Árbitros de Segunda para la temporada 2019/20:

Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

Dámaso Arcediano Monescillo (C. Castellano Manchego)

Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

Oliver de la Fuente Ramos (C. Castellano Leonés)

Isidro Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano Manchego)

Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Iosu Galech Apezteguia (C. Navarro)

Jon Ánder González Esteban (C. Vasco)

Aitor Gorostegui Fernández Ortega (C. Vasco)

Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

José Antonio López Toca (C. Cántabro)

Luis Mario Milla Alvéndiz (C. Andaluz)

Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)

Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)

Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

Daniel Jesús Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

Santiago Varón Aceitón (C. Balear)

Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

. Suplentes:

Rafael Sánchez López (C. Murciano)

Fernando Román Román (C. Castellano Leonés)