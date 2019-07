Miércoles, 3 de julio de 2019

(vídeo)

CASO 3 % -Madrid- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interroga como investigados en el caso del 3 % en Cataluña al extesorero de CDC Daniel Osàcar, condenado por las "mordidas" en el caso del Palau de la Música- y al expresidente de la empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluís Quer.

SEGURIDAD VIAL -Madrid- ¿Tenemos una correcta agudeza visual al volante? ¿Vemos con suficiente nitidez con más o menos luz? ¿Cuánto tiempo tarda nuestra visión en recuperarse tras un deslumbramiento? A estas preguntas responde un estudio sobre el estado de la visión de más de 3.200 conductores, auspiciado por Fesvial y la Universitat de Valencia.

CÁNCER GASTROINTESTINAL -Barcelona- Las últimas investigaciones en relación con el cáncer gastrointestinal se debaten en el XXI congreso mundial sobre este patología, que reúne desde este miércoles en Barcelona a los principales especialistas internacionales.

ANIVERSARIO MASONERÍA -Madrid- Rodeados de un halo de misterio heredado de años de represión franquista, la masonería española trata de desmitificar esta institución a la que pertenecieron personalidades como Antonio Machado, Ramón y Cajal o Clara Campoamor y que ha sido "crucial" en el desarrollo del pensamiento ilustrado.

Y además: entrevista con el Gran Maestro de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso.

ORGULLO 2019 -Madrid- La celebración del Orgullo 2019 arranca este miércoles en Madrid con la lectura del pregón a cargo de la cantante Mónica Naranjo, una cita que dará paso a cuatro días de fiesta y reivindicaciones por parte del colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos están siendo cuestionados por las exigencias de Vox.

ORGULLO LITERATURA -Madrid- A 50 años de la redada policial en el bar LGTBQ "Stonewall", que motivó las multitudinarias marchas por la igualdad de derechos en gran parte del mundo y en cuya memoria se celebra el día del Orgullo, dos libreras y editoras recomiendan a los lectores títulos para disfrutar de la diversidad.

Y además: crónica sobre el barrio de Chueca, epicentro del Orgullo.

BLACK EYED PEAS -Barcelona- El grupo norteamericano Black Eyed Peas, conocido por hits como "I gotta feeling" o "Where is the love", inaugura la décima edición del festival Cruïlla de Barcelona, donde la banda actuará de nuevo casi diez años después de su último paso por la capital catalana.

CINE VERANO -Madrid- El verano es la época para las grandes producciones en el cine y este año llegan a la cartelera títulos tan esperados como "Spider-Man: Lejos de casa", "El rey león" o lo nuevo de Quentin Tarantino ("Érase una vez? en Hollywood"), pero también habrá terror con las secuelas de "Annabelle", "It" y "A 47 metros". Por Antonio Martín Guirado

