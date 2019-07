Melanie Blake plasma sus vivencias como agente musical en "The Thunder Girls"

Londres, 2 jul (EFE).- Decidida a triunfar en el negocio del entretenimiento, Melanie Blake cambió su sino cuando con 16 años abandonó el hogar familiar para buscarse la vida en Londres, donde eventualmente se convirtió en mánager de grupos clave de las islas británicas como "Steps" y "The Nolans".

Hoy, como una de las empresarias más exitosas del Reino Unido y columnista de los periódicos "Sunday People" y "Mirror Online", Blake presenta su libro debut, "The Thunder Girls" (Las chicas del trueno), basado en sus experiencias en el mundo del espectáculo.

La obra, presentada este martes a la prensa en Londres, relata la historia del grupo de música pop de los 80 "The Thunder Girls", formado por Chrissie, Roxanne, Carly y Anita, que después de treinta años separadas deberán dejar a un lado las rencillas y rencores del pasado para poner en marcha la nueva gira de reunión que les propone su antiguo sello discográfico.

"Es increíble presentar por fin esta novela porque han pasado veinte años desde que la escribí. La industria de entonces no quería una historia de mujeres que rondaran los 40 y 50 años y yo me negué a cambiarlas por unas protagonistas más jóvenes", expresó Blake a Efe durante el evento privado en el local de la capital británica The Court.

Melanie Blake (Mánchester, 1979) tuvo una infancia dura. Con un padre estrictamente religioso que le tenía prohibidos la televisión, la música y los libros y sobreviviendo gracias a los bancos de alimentos y las comidas gratuitas del colegio, una pequeña niña de nueve años encontró su vía de escape en la lectura.

Concretamente, fueron las novelas de la británica-estadounidense Jackie Collins (1937-2015), que cogía sin permiso de la biblioteca en la que limpiaba su madre, las que fascinaron a Blake por su forma de retratar a mujeres triunfadoras que pasaron de estar en la pobreza a tener una vida glamurosa.

Las palabras de Collins inspiraron a la autora a creer que había mundo más allá del que conocía y, de alguna manera, soñaba con ser sus protagonistas, porque todas ellas "venían del lado equivocado de la ciudad y encontraron su camino hacia lo más alto", cuenta.

"The Thunder Girls" está inspirada en la experiencia de Blake durante sus más de diez años como mánager musical, mientras que una segunda novela -que se lanzará el próximo año- abarcará la segunda década profesional de su carrera como una de las principales agentes de talentos televisivos en el Reino Unido, según desvela la autora.

El destino de Blake cambió por completo cuando tenía 21 años, tras conseguir un trabajo en el programa musical de entrevistas "Top of the Pops" de la BBC, en el que estuvo en contacto con los grandes grupos de la década de los 90 y del 2000, como las Spice Girls, Destiny's Child, All Saints o Girls Aloud.

"Recuerdo entrar al set del programa y estar alucinando porque no me creía dónde estaba. Dos segundos después me encontré de frente con Kylie Minogue. Fue una locura...", rememora sobre su primer día en el programa británico.

Ya con 27, el nombre de Melanie Blake era uno de los más demandados en el campo de la representación de artistas del Reino Unido y su agencia Urban Associates una de las más solicitadas.

El principio del éxito como agente musical estuvo acompañado de la cantante británica Claire Richards, del grupo "Steps", quien la contrató como su mánager y que hoy cantó durante el acto como celebración de su relación tanto personal como profesional.

La carrera en el sector musical y del entretenimiento de Blake culminó con la gira de reunión en 2009 de la banda de los 80 "The Nolans", que se llevó más de 2 millones de libras en la taquilla (2,2 millones de euros).

"Demostramos que todos aquellos que aseguraban que nadie pagaría por verlas juntas de nuevo estaban equivocados", sentencia Blake.

"The Thunder Girls" se lanzará el 11 de julio de la mano de la editorial Pan Macmillan, junto con una obra de teatro en septiembre, "como una celebración de todas las mujeres que la industria ha dejado de lado por sus características demográficas", señala la autora.