Loira denuncia 32 irregularidades en la ampliación de capital del Dépor

A Coruña, 2 jul (EFE).- Jesús Martínez Loira, que se postuló a presidir el Deportivo en mayo, ha asegurado este martes que ha detectado 32 irregularidades que afectan a 12.400 acciones en la ejecución de la Ampliación de Capital que afrontó el club entre 2015 y 2017 con Tino Fernández como presidente, si bien no ha dudado de la legitimidad del actual dirigente.

El empresario explicó en rueda de prensa que ha presentado una denuncia al club con la intención de que este subsane esos errores antes de la siguiente Junta de Accionistas y precisó que, si el actual Consejo de Administración no toma medidas, está dispuesto a llevar el tema a los juzgados.

El antiguo responsable de los proyectos estratégicos del Deportivo, que participó en esa ampliación de capital y tiene 500 títulos del club, advirtió de que con su denuncia no pretende poner en duda la "legitimidad" de la elección de Paco Zas como presidente de la entidad deportivista el pasado mes de mayo.

"De las 12.400 acciones afectadas no sabemos ni cuántas han votado ni a quién han votado, ni siquiera si han ido o no a la Junta", arguyó.

Martínez Loira recalcó que "la ampliación se aprobó con unas normas que debían cumplirse estrictamente" y aseguró que no fue así.

"Pido que se subsane. He intentado que no trascendiese públicamente. Desde hace tres semanas, el club tiene todos los datos. No ha habido ningún tipo de movimiento por parte del club y al final estas cosas o se hacen públicas o no se solucionan. En mi opinión quien puede solucionarlo de manera fácil es el club, que tiene todos los datos", sostuvo.

El exasesor del Deportivo reconoció que conoce "bien la ampliación" del Deportivo porque participó en sus "bases" y aseguró que no pone en "cuestión" su planteamiento, sino su ejecución.

"El 30 de diciembre de 2015 faltaban 30.000 euros para que estuviese el club con la potestad para que Hacienda no pudiese denunciar el convenio. Hacienda pedía antes del 31 de diciembre un millón y medio de euros. Yo entro como accionista el día 30. Esa es mi única participación en la ampliación de capital. La supervisión y la ejecución está en club", apuntó.

Martínez Loira señaló que la "normativa" de la ampliación "tenía como objetivo mantener la estructura accionarial para que ningún accionista o grupo pudiese ejercer el control de la sociedad y obviar a sus miles de pequeños accionistas".

El que fue aspirante a presidir el Deportivo aseguró que en algunos casos los límites de suscripción de acciones se saltaron comprando a través de empresas filiales o interpuestas y reclama al club "anular todo lo que se haya ejecutado de manera irregular".