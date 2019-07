Gabriel Escobar: "Mi objetivo es lograr el oro en Tokio 2020"

Madrid, 2 jul (EFE).- El boxeador Gabriel Escobar (Madrid, 1996) rompió una racha de 48 años sin que España ganase un oro en un Europeo y ahora afronta con ilusión el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde, como aseguró en una entrevista en la Agencia EFE, se pone la medalla de oro como "objetivo".

El púgil es consciente de la importancia de su éxito, que solo dos españoles habían conseguido antes (Luis Martínez Zapata en 1947 y Juan Francisco Rodríguez en 1971). Algo que le sirvió "para tener más motivación" en los Juegos Europeos disputados en Minsk (Bielorrusia).

Pregunta: Han pasado ya dos días de su oro en los Europeos de Minsk, ¿cómo se siente?

R: Ahora que estoy más calmado siento mucha alegría. Y con muchas ganas de volver a afrontar otro reto, que es el Mundial en Septiembre.

P: La suya es la primera medalla para España en unos Europeos desde hace 48 años, algo que tan solo dos españoles habían conseguido antes. ¿Es consciente de la gesta que ha logrado?

R: Sí, soy consciente porque sabíamos ese dato. Eso nos vino bien para tener más motivación.

P: El boxeo perdió fuerza en España, pero en los últimos años parece que se está recuperando y éxitos como el suyo ayudarán a que recupere su estatus.

R: Estamos trabajando duro. No solo yo, también el resto del equipo. Tenemos muy buenos boxeadores que vamos a dar que hablar de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

P: Un oro que consiguió venciendo holgadamente al búlgaro Daniel Asenov (4-1), un rival duro y con una gran pegada. ¿Cómo recuerda el combate?

R: A ese nivel son buenos todos, cada uno con sus características. Nos conocíamos porque habíamos boxeado tres veces. Él me ganó dos veces en el Campeonato de Europa Sub-22 y otra le gané yo en un torneo en Albania. Veníamos un poco picados, por así decirlo, y ya tenía ganas yo de llevarme una final.

P: ¿Cómo definiría su estilo de boxeo?

R: Explosivo, rápido y con mucha cadencia de golpes.

P: ¿En quién se fija más para mejorar como boxeador?

R: El boxeador al que llevo siguiendo mucho tiempo y es mi ídolo es Sugar Ray Leonard. Y el que sigo ahora es Vasyl Lomachenko, que ahora es el 'top' para mí.

P: ¿Algún ídolo tanto fuera como dentro del boxeo?

R: Rafa Nadal me gusta mucho porque trabaja durísimo y de boxeo aquí en España me gusta un montón Kiko Martínez por como trabaja y su personalidad.

P: Hablamos del futuro. El siguiente paso son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y España ya sueña con que repita la gesta, ¿lo hace usted?

R: Yo voy a eso. Hay gente que a lo mejor se conforma con una medalla, pero ya que la tenemos que sea la de oro. Yo me pongo de objetivo ese oro. Creo que hay que aspirar a lo más grande, si aspiras a lo más pequeño no vas a avanzar nunca.

P: Antes de Tokio 2020 tendrás también competencia interna porque Samuel Carmona, diploma olímpico en Río, competirá en su categoría. ¿Cómo vive esta competencia?

R: Yo lo vivo bien, porque al fin y al cabo es deporte. Yo me llevo bien con él, somos amigos y el día que nos toque boxear pues nos subiremos al ring y que gane el mejor.

P: ¿En qué se centrará ahora en sus entrenamientos tras conseguir este oro?

R: En seguir entrenando y mejorar errores, porque siempre se aprende.

P: ¿Cómo es su día a día?

R: Los que estamos en el equipo nacional tenemos la suerte de que vivimos del boxeo porque nos dedicamos plenamente a boxear, que es lo que nos gusta. Estamos mañana y tarde boxeando. Vivimos en la residencia Joaquín Blume y ahí estamos toda la semana.

P: Ese día a día y el competir más a menudo ayuda a que se consigan éxitos como el suyo.

R: Pienso que la Federación Española de Boxeo (FEB) está trabajando bien y está haciendo muchos torneos, llevándonos a competiciones? ahora está la Liga Marathon Bet a nivel nacional y estamos compitiendo mucho cada dos o tres semanas. Hay mucho ritmo de boxeo que es lo que te hace crecer: competir y competir. Se está trabajando bien desde la base.

P: Hablando del futuro, pero más lejano que Tokio 2020, ¿piensa dar el salto al profesionalismo?

R: Todavía estoy pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio, y no sé lo que me deparará después. Futuro es futuro y de momento no lo pensamos. Es un boxeo más pausado, pero bueno todo se hace; sobre todo si tienes una base amateur.