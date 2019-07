La Eurocámara inicia la nueva legislatura y elegirá mañana a su presidente

Estrasburgo , 2 jul .- El Parlamento Europeo elegido en las elecciones del pasado 26 de mayo inició este martes su novena legislatura y elegirá mañana a su presidente para los próximos dos años y medio, en plena incógnita por el bloqueo en la cumbre por el reparto de altos cargos.

El Himno de la Alegría dio el pistoletazo de salida a la nueva Eurocámara, marcada en su primera jornada por la reivindicación en favor de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras y por los eurodiputados que apoyan el "brexit", que han dado la espalda a la interpretación del himno europeo.

EL AMARILLO, COLOR PROTAGONISTA EN EL INICIO DE LA SESIÓN

El color amarillo ha sido protagonista en la primera jornada de la sesión primaria por dos motivos bien distintos. Es, por un lado, el color que han vestido los eurodiputados liberaldemócratas británicos para ilustrar su oposición al "brexit" y su demanda de que el Gobierno británico cancele unilateralmente el artículo 50 que inició el proceso de salida del Reino Unido de la Unión.

Frente a ellos, los eurodiputados del Partido del Brexit, encabezados por el eurófobo Nigel Farage, han dado la espalda al hemiciclo mientras sonaba el Himno de la Alegría, lo cual les ha ganado una reprimenda del presidente saliente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

Ya en 2014 varias docenas de eurodiputados euroescépticos, capitaneados entonces por Farage y la francesa Marine le Pen, dieron también la espalda en el hemiciclo a la actuación de la Filarmónica de Estrasburgo cuando los músicos tocaban el Himno de la Alegría durante la constitución del Parlamento.

El amarillo también ha ilustrado la protesta de eurodiputados afines al movimiento independentista catalán, que han reclamado al Parlamento que intervenga en defensa de Puigdemont, Comín y Junqueras, que no han ocupado sus escaños al no reconocerles España como eurodiputados.

El expresidente de la Generalitat y su exconseller, huidos de la Justicia española, y el líder de ERC, en prisión preventiva, no han recogido su acta en Madrid y, por tanto, no figuran en la lista que las autoridades españolas remiten a la Eurocámara con los nombres de los eurodiputados electos, con lo que el Parlamento no les reconoce como tales.

El Parlamento, por su parte, espera la decisión de las autoridades españolas en este sentido y enmarca la situación dentro de la normalidad: "No es la primera vez ni será la última que el Parlamento se reúne sin tener 751 eurodiputados", afirmó hoy el portavoz del PE, Jaume Duch.

LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO, ASUNTO PRINCIPAL

La tarea prioritaria de esta sesión plenaria será elegir a su nuevo presidente para los próximos dos años y medio, un cargo para el que pueden presentarse candidatos hasta esta noche a las 22.00 horas (20.00 GMT).

Ninguno de los grandes grupos ha dado el paso de presentar a un candidato a la espera de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acuerden un esquema de partidos para el reparto de altos cargos comunitarios en una cumbre extraordinaria que va ya por su tercera jornada en Bruselas.

En cualquier caso, el Parlamento tiene potestad exclusiva para elegir a su propio presidente y procederá mañana con la votación pase lo que pase en la cumbre europea, donde no se descarta que se mantenga el bloqueo por falta de consenso, principalmente sobre el candidato para presidir la Comisión Europea.

LOS FRÁGILES EQUILIBRIOS ENTRE PARTIDOS MARCARÁN LA LEGISLATURA

Por primera vez, el Partido Popular Europeo (182 escaños) y la Alianza de Socialistas y Demócratas (154) no suman mayoría y necesitarán apoyarse en otras formaciones, como los centristas de Renovar Europa (108) o los Verdes (74), para sacar adelante votaciones.

Los grupos euroescépticos, por su parte, no han crecido lo suficiente como para confirmar una minoría que pueda bloquear decisiones, ya que además hasta 43 de los 57 eurodiputados no inscritos pertenecen al que hasta ahora era la Europa de las Libertades y de la Democracia Directa (EFDD) y cuentan con menos recursos que si hubieran formado un grupo.

Identidad y Democracia, el nuevo grupo de la Agrupación Nacional de Marine le Pen, la Liga Norte italiana y otros partidos ultraderechistas de nueve países, cuenta con 73 eurodiputados, mientras que el grupo de los conservadores y reformistas logró 62.

El grupo más pequeño de la Eurocámara, la Izquierda Unitaria, cuenta con 41 escaños.

LA NUEVA EUROCÁMARA, EN CIFRAS

Los eurodiputados de la novena legislatura del Parlamento proceden de hasta 190 partidos políticos de todos los Estados miembros. Son un 60 % de hombres y un 40 % de mujeres, más cerca de la paridad tras el 37 % de eurodiputadas de la pasada legislatura.

La eurodiputada más joven es la danesa Kira Marie Peter-Hansen, de los Verdes, que tiene 21 años, mientras que el de mayor edad es el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que tiene 82 años y asume escaño con la formación Forza Italia.

Habitualmente, la nueva Eurocámara está dividida aproximadamente a partes iguales entre los eurodiputados que repiten en su escaño y los que entran nuevos, pero en esta ocasión son mayoría los que asumen el cargo en el Parlamento Europeo por primera vez, hasta un 61 %. EFE