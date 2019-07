Cs considera "normalidad democrática" el inicio de Eurocámara sin Puigdemont

Estrasburgo , 2 jul .- El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas consideró este martes que el hecho de que la Eurocámara haya iniciado su nueva legislatura sin los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras es "un ejemplo de normalidad democrática".

"Es un triunfo democrático el hecho de que dos prófugos de la justicia no hayan finalmente podido ocupar su escaño como eurodiputados porque no han cumplido con sus obligaciones legales", aseguró Cañas tras el inicio del pleno de la Eurocámara, donde Puigdemont, Comín y Junqueras no han ocupado sus escaños al no reconocerlos España como eurodiputados.

El expresidente de la Generalitat, su exconseller y el líder de ERC no han recogido su acta en Madrid y por tanto no figuran en la lista que las autoridades españolas remiten a la Eurocámara con los nombres de los eurodiputados electos, con lo que el Parlamento no los reconoce como tales.

Ayer mismo, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó la petición de Puigdemont y Comín de establecer medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados.

"Hubiera sido muy mal ejemplo europeo que hubieran podido representar a ciudadanos europeos en el Parlamento en un momento donde este va a tomar decisiones muy importantes de cara a su futuro", consideró Cañas.

El eurodiputado de Ciudadanos criticó que los tres líderes independentistas "han querido ser eurodiputados para garantizarse la inmunidad política que les permitiese la impunidad", mientras que el resto lo ha hecho, asegura, "para trabajar por los derechos y libertades del conjunto de catalanes, de españoles y europeos".

Además, valoró que las instituciones europeas no se hayan "plegado al acoso de aquellos que creen que se puede intimidar a diputados electos" y consideró que los tribunales europeos, tanto el de Justicia de la UE como el de derechos humanos de Estrasburgo, "dejan muy claro que el Estado de derecho en España tiene que ser respetado".

Al mismo tiempo, consideró que la manifestación que este martes reunió a unas 8.000 personas frente a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo para protestar por el no reconocimiento de Puigdemont, Comín y Junqueras es igualmente "un ejemplo de normalidad".

"La manifestación también es un ejemplo de normalidad, Europa se fundamenta en el respeto a los derechos y libertades y el de manifestación es un derecho. Otra cosa es el acoso que algunos, minoritarios, ayer mismo nos hicieron en las calles de Estrasburgo", apuntó Cañas.