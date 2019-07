Carla Suárez se une a las críticas al nuevo formato de Copa Federación

Londres, 2 jul (EFE).- La española Carla Suárez criticó este martes el nuevo formato de Copa Federación, ya que cree que perjudica al combinado español por obligarle a jugar la fase clasificatoria de febrero.

Este proyecto, que echará a andar en 2020, supone una nueva competición que se disputará durante una semana en abril con doce países. Sin embargo, España, pese a haber logrado en este 2019 el billete al Grupo Mundial, tendrá que pelear por su plaza en las clasificatorias de febrero.

"A mí, personalmente, no me gusta y creo que nos perjudica. El año pasado hicimos un esfuerzo enorme en intentar estar en el Grupo Mundial y es como si no hubiera valido de nada", explicó la grancanaria, uniéndose al argumento que también esgrimió la capitana, Anabel Medina, quien aseguró a Efe que España debería estar directamente en el torneo final.

Volvemos a estar en febrero con los mismos países y jugadoras a los que ganamos el año pasado. Es algo que no cuadra mucho. No estoy a favor de que Francia y Australia ya estén en la fase de abril. Nos ahorran una semana, pero a mí me gustaba mucho el formato anterior. No estoy de acuerdo, pero hay que aceptarlo e ir a jugar", agregó.

Suárez superó este martes la primera ronda de Wimbledon al imponerse a la australiana Samantha Stosur. La española se medirá a la francesa Pauline Parmentier en segunda, después de que la gala venciese a la rusa Maria Sharapova.