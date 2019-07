Buenafuente: Una sociedad madura entiende que los cómicos no son los enemigos

Barcelona, 2 jul (EFE).- Asegura el popular 'showman' Andreu Buenafuente que su "drama personal" es que no puede parar nunca de hacer cosas, y anda estos días atareado con los últimos preparativos del festival de humor Singlot, que comienza el jueves en Sant Feliu de Guíxols (Girona) con un variado programa que busca arrancar la sonrisa del público.

En una entrevista con Efe, Buenafuente, que luce estos días un vistoso bigote, muestra su satisfacción por la consolidación de un festival que llega este año a su quinta edición, mientras advierte que no le gusta que las leyes permitan llevar a humoristas a los juzgados, y asegura que una sociedad madura es la que entiende que "los cómicos no son los enemigos".

PREGUNTA: En dos días empieza el festival Singlot. ¿Qué puede destacar del programa de esta quinta edición?

RESPUESTA: El festival se ha consolidado y ha aumentado un día más su programación, desde el jueves hasta el próximo domingo. Fruto de esta consolidación afrontamos un reto como el del homenaje a Pepe Rubianes, el gran cómico galaico-catalán, diez años después de su desaparición, con un espectáculo en el Espai Port que es el gran foro del festival, y por primera vez el programa de David Broncano, "La resistencia", salta al teatro, además de tener un Podcast de comedia, con Bob Pop y otros artistas, radio convencional, música con humor, jornadas profesionales..., es decir, tocamos el máximo de palos.

P: La programación combina humoristas y cómicos muy reconocidos con otros que no lo son tanto o que están empezando. ¿Son una apuesta personal suya, poseen la 'garantía' Buenafuente?

R: Al dirigir el festival y estar al frente del equipo tu personalidad marca la programación y para mí es muy importante que el talento emergente, del que soy un adicto y un gran defensor, conviva con el talento consagrado. Para mí es muy reconfortante y gratificante trabajar con jóvenes. Es como marca de la casa, de mi carrera y del festival. A veces no es tan agradecido, a nivel de la venta de entradas, pero este es un festival en el que de alguna manera se democratiza la popularidad y eso es lo que queremos transmitir.

P: En la noche del homenaje a Pepe Rubianes se han anunciado 'sorpresas' y que se dirán 'barbaridades' como las que decía él. ¿Puede avanzar algo más del contenido del espectáculo?

R. Bueno, será un recuerdo al estilo Rubianes, que era lo más ácrata e incorrecto que se ha visto en los escenarios catalanes. Mi idea era que todos hiciéramos textos de Pepe, y tanto Carlos Latre, Berto Romero y yo mismo, o Joan Lluis Bozzo, queríamos volver a reproducir de alguna manera la voz de Rubianes, que recibirá el premio Singlot de Honor 'in memoriam'.

P: ¿Qué representó para una generación de cómicos la figura de Rubianes?

R: Para mí es un referente imprescindible. Era un amigo, un maestro involuntario, aunque él no quería serlo, pero los grandes de la comedia o de la interpretación acaban siéndolo. Solo verlo y hablar con él ya te influía y te marcaba. Realmente es uno de los vacíos que yo tengo en mi vida mas potentes, personal y profesionalmente. Creo que hablo en nombre de muchos del colectivo que le echamos de menos. Y también era queridísimo por la gente. Es lo que tienen estos artistas tan potentes, que pasan a formar parte de la cultura popular.

P: ¿La ola de corrección política se está cargando el humor? ¿Cómo ve la evolución de este asunto en los últimos años?

R: Hombre, cuando tenemos unas leyes que realmente pueden aplicarse y sentar en los juzgados a cómicos, a mí no me gusta. Lo que me gustaría es ver entrar a más corruptos. Este es un tema lleno de matices, pero al final estamos hablando de libertad de expresión y de madurez de una sociedad que debe entender que los cómicos no son los enemigos, que la comedia es algo que está en nuestras cabezas y en nuestro carácter, y que no es nada grave. No sé si la situación está peor o mejor, pero sí que estamos más concienciados y eso nos hace valorar más la propia libertad de expresión y luchar por ella.

P: ¿Cree que la permisividad dentro del ámbito del humor puede comenzar a ser un barómetro de la calidad democrática de un país?

R: Sí, seguramente todo está conectado. La cultura democrática, la madurez democrática de un país es algo que se pone en entredicho y en evidencia en episodios concretos. La comedia es un flanco, pero hay otros más, como el diálogo político, esta política de trincheras actual, lo de llegar al poder y 'me cargo lo tuyo porque me da la gana', son indicadores efectivamente de una falta de madurez y a lo mejor también de un carácter español, que a veces es muy revanchista y poco dialogante.

P: También vemos en otros países decisiones como las de The New York Times de no publicar más dibujos de humor gráfico político. Esto no invita al optimismo...

R: No, no invita, y habría que pensar en cuáles son los factores que inciden en la toma de decisiones, ya sean económicos o políticos. Hay un contraste entre los que deben decidir cuál es la libertad de expresión y la realidad de la calle, del bar de barrio, donde se respira una alta incorrección. Es muy curioso que los que están en otra esfera social, en las escalas del poder de todo tipo, son los que más miedo tienen. Esto debería hacernos pensar. Yo, si debo estar en un flanco, siempre estaré en el de la calle, en el de la broma de amigos, del humor negro o del tipo que sea.

P: Cómo valora que en Ucrania un popular cómico, Volodímir Zelenski, ganara unas elecciones presidenciales?

R: Esto nos llevaría a otro análisis que a mí se me escapa, cómo sería la calidad democrática de los países o la perversión de los sistemas electorales, la banalización de la política... Y aunque sea cómico, hombre, si no está preparado y yo fuera ucraniano y también comediante, me preguntaría qué hace este hombre dirigiendo el país. Es un tema bastante grave lo que pasa con la política, porque no acceden a ella personas con el convencimiento claro y nítido de que la política es dedicarse a la gestión de lo público y no una carrera personal.