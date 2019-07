Brasil, convencido de que Francia "entenderá" el acuerdo entre UE y Mercosur

Brasilia, 2 jul (EFECOM).- El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó este martes que el Gobierno francés, que ha dicho que "no está listo" para ratificar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, "entenderá" la importancia de ese pacto.

"Esas declaraciones muchas veces se dirigen al público interno", dijo Araújo en una rueda de prensa, en relación con los comentarios de la portavoz del Gobierno galo, Sibeth Ndiaye, quien dijo este martes que Francia estudiará "en detalle" el acuerdo anunciado la semana pasada en Bruselas, para sólo luego tomar una decisión.

Según Araújo, la Comisión Europea "aclarará todo para Francia", país del que dijo estar convencido de que comparte el interés que ha movido a los cuatro socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y a la UE en las negociaciones, que se prolongaron a lo largo de veinte años.

Según la portavoz del Gobierno francés, el Mercosur deberá dar "garantías" a Francia para que pueda ratificar el acuerdo, como ya sucedió con Canadá antes de rubricar con la UE el acuerdo comercial conocido como CETA.

Francia ha sido uno de los países más reticentes al tratado con el Mercosur desde el inicio de las negociaciones y, esta semana, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria galo, François de Rugy, reiteró que el acuerdo "no ha sido ratificado aún" y dijo que "no lo será" si Brasil "no respeta sus compromisos" en materia ecológica.

En ese punto, en el que las políticas medioambientales aplicadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro han generado más de una polémica y críticas de organizaciones ecológicas, Araújo dijo que Brasil "tiene y tendrá responsabilidad" en esa materia.