The Black Eyed Peas inaugura este miércoles el festival Cruïlla

Barcelona, 2 jul (EFE).- El grupo de hip hop estadounidense The Black Eyed Peas será el plato fuerte este miércoles de la primera jornada de la décima edición del Festival Cruïlla, que espera acoger cerca de 100 000 personas hasta el sábado en el Parc del Forum.

Se trata de la primera gran actuación del grupo en la ciudad condal tras la marcha de la cantante Fergie, aunque se espera que suenen igualmente clásicos de la banda como "I Gotta Feeling", "Rockin o the Beat" o "Where Is the Love?".

El festival acogerá más de cuarenta actuaciones, entre las que destacan las de artistas internacionales como Kylie Minogue, Foals, Bastille, Zaz, Jorge Drexler, Years & Years y Garbage.

La diva australiana será la encargada este sábado 6 de julio de poner el broche final a la cita y tras haber pasado con nota el examen del festival de Glastonbury, el más grande de Reino Unido, donde actuó el último domingo después de haber sido baja imprevista hace 14 años, cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

El Cruïlla también contará con los conciertos de grupos nacionales habituales en esta y otras citas veraniegas como Love of Lesbian, Vetusta Morla, Els Pets o Dorian.

Diez años después de su primera edición, el Cruïlla sigue apostando en su cartel por la apertura de miras y géneros, con grupos que van desde el pop al hip hop, el rock o la música electrónica.

Desde hace una década, el Cruïlla es el tercer pilar del panorama festivalero veraniego barcelonés junto al Primavera Sound y el Sónar, que arrancará el próximo día 18 de julio.