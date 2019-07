Berlín se abstiene de apoyar a Von der Leyen por división en Gobierno alemán

Bruselas, 2 jul (EFE).- Alemania ha sido el único país que se ha abstenido hoy de prestar su apoyo a su actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, para ser nominada nueva presidenta de la Comisión Europea por la falta de apoyo del Partido Socialista alemán que gobierna en coalición con la CDU de la canciller, Angela Merkel.

"Los socialdemócratas hoy no han sido capaces de acordar su apoyo a la propuesta de Von der Leyen, por eso me he tenido que abstener. Esto es lo que habíamos acordado, es el proceso normal", dijo Merkel en la rueda de prensa posterior a la cumbre europea que decidió el reparto de cargos comunitarios. EFE