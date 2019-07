Aedas prevé ingresar más de 1.100 millones y entregar 3.000 casas hasta 2021

Madrid, 2 jul (EFECOM).- Aedas prevé ingresar más de 1.100 millones de euros entre los ejercicios 2019 y 2020 y entregar 3.000 viviendas, de las que ya ha vendido más del 70 %, lo que se traducirá en 220 millones de beneficio bruto de explotación (ebitda), según ha señalado este martes su consejero delegado, David Martínez.

Por su parte, el presidente de Aedas, Santiago Fernández, ha remarcado que hasta que la compañía no entregue 3.000 viviendas anuales no es probable que reparta dividendo y cree que no va a ser un debate hasta, al menos, principios de 2021, cuando esperan obtener unos ingresos de 828 millones.

A diferencia de otras promotoras cotizadas, la compañía mantiene fijo su plan de negocio y ha asegurado que cumplirá con las 1.055 entregas previstas para 2019, de las que había entregado 96 unidades a 24 de junio y recibido el certificado de final de obra de 223, de acuerdo a una presentación para inversores enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, la compañía cuenta con 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para edificar más de 15.000 viviendas, de las que un tercio estarían situadas en Madrid.

El presidente de Aedas ha calificado en un encuentro con la prensa a la compañía como "una casa sana en un barrio con problemas" y ha destacado que espera que la acción recupere su valor una vez se normalice la situación del sector y se diluya la incertidumbre ocasionada por la ausencia de Gobierno.

Asimismo, el directivo ha descartado que Aedas esté involucrada en alguna operación corporativa en un futuro cercano y ha señalado que lo que necesita el sector de la vivienda son "operaciones depurativas" para sanear las carteras de bancos y fondos de inversión.

Aedas cerró recientemente una operación con el fondo de inversión Ares para la entrega de varias promociones para que el inversor las gestionara en régimen de alquiler, una vía de negocio que la compañía seguirá explorando, especialmente en zonas donde la promotora tenga varias parcelas como Madrid, según ha indicado el consejero delegado de la empresa, David Martínez.