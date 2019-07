Cs recuerda a Batet que está obligada a fijar un pleno de control a Sánchez

Madrid, 1 jul (EFE).- Ciudadanos ha registrado un escrito en el Congreso para pedir a su presidenta, Meritxell Batet, que ponga fecha a un pleno de control al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que obliga al Parlamento a controlar al Ejecutivo.

Detalla en el escrito que el Constitucional, en sentencia del 14 de noviembre de 2018, dictaminó que no se puede negar al Legislativo la función que tiene de controlar al Gobierno, una resolución que se produjo después de que el PSOE presentara un recurso al alto tribunal por la negativa del Gobierno de entonces del PP de someterse al control parlamentario por estar en funciones.

Recuerda Ciudadanos que han transcurrido dos meses desde la celebración de las elecciones generales y seis semanas desde que se constituyeron las nuevas Cortes, sin que todavía se haya reunido la Cámara para celebrar una sesión de control al Ejecutivo.

El hecho de que aún no se haya celebrado la sesión de investidura, señala Cs, no es impedimento para que Sánchez no pueda responder a las preguntas de la oposición.