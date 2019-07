Rafa Benítez se despide de la afición del Newcastle

Madrid, 1 jul (EFE).- El técnico español Rafa Benítez ha publicado una carta de despedida del Newcastle en la que explica que la dirección del club no compartía su misma visión.

"Yo quería continuar en el Newcastle, pero mi intención no era firmar solo una 'prórroga' del contrato, quería formar parte de un 'proyecto'. Lamentablemente, con el tiempo, ha ido quedando más claro que la dirección del Club no compartía la misma visión", indica el madrileño.

Benítez precisa que es algo que le "entristece", pero que "en ningún momento" se arrepiente de su decisión de pertenecer a las 'urracas', así como agradece a los aficionados "por estos tres últimos años", que califica de "fantásticos" y "emocionantes" en los que han "superado grandes retos juntos".

"Lo que he vivido aquí, con vuestro apoyo, cariño y pasión, ha sido increíble. 'St. James Park' siempre ha sido especial. El 5-1 al Tottenham, el 15-05-2016, fue muy emotivo para mí y, desde ese día, he sentido que formo parte de Newcastle. Me gustaría agradeceros vuestra acogida, me he sentido como en mi casa", indica.

"Gracias a todos los que, desde el Club, han ayudado al equipo y, por supuesto, gracias a este grupo de jugadores que han crecido y luchado con nosotros. También a todo el 'staff', uno de los mejores con los que he trabajado durante mi carrera", apunta.

"Todos, afición, empleados del Club y jugadores, hemos estado unidos en todo momento, desde que nos proclamamos campeones de la 'Championship' y durante las dos temporadas en la 'Premier League'", agrega.

"Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Siempre os llevaré en el corazón. Os deseo mucha suerte en el futuro", concluye el entrenador español, de 59 años, que llegó al Newcastle en marzo de 2016 y aunque no consiguió que el equipo lograra la permanencia renovó por tres años.

Logró devolver a las 'urracas' a la Premier tras una campaña en la segunda categoría y en la presente temporada ha conseguido que el conjunto se mantenga en la elite del fútbol inglés.

Con anterioridad dirigió a equipos como Castilla, Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Nápoles y Real Madrid.

Entre sus logros destacan dos ligas españolas con el Valencia, la Copa y la Supercopa inglesas con el Liverpool, la Supercopa italiana con el Inter y el Nápoles, con el que consiguió también la Copa, y en el plano internacional la Copa de la UEFA con el cuadro valencianista, la Liga de Campeones y la Supercopa continental con los 'reds', el Mundial de Clubes con el conjunto interista y la Liga Europa con el Chelsea.