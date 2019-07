La CND pone "fuego en sordina" al ballet de "El sombrero de tres picos"

Madrid, 1 jul (EFE).- Leonide Massine, Félix Fernández, Manuel de Falla y Sergei Diaghilev viajaron a principios del siglo XX durante tres años por España para crear "El sombrero de tres picos", un ballet clásico que la Compañía Nacional de Danza (CND) representará por primera vez en su versión original para conmemorar sus 100 años.

El estreno será el próximo 6 de julio en el Festival de Música y Danza de Granada, que se lo ha encargado a la compañía para celebrar la efeméride, y después pasará a ser "un regalo" que el director de la CND, José Carlos Martínez, le hace a su sucesor, Joaquín de Luz, según ha explicado hoy lunes tras el primer ensayo de la obra con vestuario.

La versión original de este ballet, para el que Picasso creó los figurines, se ha representado en 27 ocasiones en todo el mundo: "Esta, la de la CND, es 'la' versión", ha subrayado en la rueda de prensa el hijo de Massine, Lorca, también bailarín y coreógrafo y responsable de la puesta en escena.

"Este es un momento histórico. Estoy muy contento y satisfecho con el resultado. Es una compañía joven, entusiasta y disponible, muy agradable, atenta, colaboradora y paciente", ha alabado el estadounidense (Nueva York, 1944).

Los latinos, ha dicho, "tienen un fuego en sordina, muy dentro pero que se percibe. No es una fuerza narcisista, como en otras compañías. Aquí hay cordialidad y un calor que sale en los momentos justos, pero que sean españoles no influye en que la pieza sea de una forma u otra".

"El deber del repositor es eliminar el polvo de la antigüedad y quedarse con la esencia. La innovación de la obra es su geometría, el estilo cubista que le puso Picasso, el nacimiento de los ángulos en los movimientos...", ha resumido Massine.

El coreógrafo lamenta que en estos momentos sea todo "muy exagerado y muy rápido. Es todo de un narcisismo diabólico, estereotipado, academicista, un campeonato del gesto que tiene mucho que ver con mirarse constantemente".

El propio Martínez ha bailado el papel principal, el de "molinero", y, de hecho, fue su debut como bailarín solista en la Ópera de París, allá por 1992: "pensé que me estaba metiendo en la historia de la danza, en sus orígenes", ha revelado.

El ruso Sergei Diaghilev, creador de los Ballet Rusos, y su compatriota el bailarín y coreógrafo Leonid Myasin, que cambió su nombre a Leonide Massine, recorrieron España durante tres años con Manuel de Falla y Félix Fernández para "investigar" acerca de "las danzas nativas".

Fueron a Zaragoza, Toledo, Salamanca, Burgos, Sevilla, Córdoba y Granada, sobre cuya base se acabó creando una pieza de 35 minutos que se estrenó el 22 de julio de 1919 en Londres.

"No es una danza española, es un ballet clásico que se hizo con bailarines rusos. Todas las compañías que la representan tienen que aprender de cero todo. No hay zapateados ni nada de eso, como en otras versiones", ha explicado Martínez sobre la idoneidad de que sea la CND y no el Ballet Nacional de España (BNE) quien ponga en escena la versión original.

Fue el festival de Granada el que encargó la pieza a la CND pero el BNE ha aportado los trajes que tenía de su propia versión, que han tenido que ser completados en algunos casos y en otras hechos desde el principio, ha recalcado Martínez.