La mitad de los escoceses quiere un nuevo referéndum de independencia

Edimburgo , 1 jul .- El 51 % de escoceses respalda la celebración de un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido mientras se negocia la salida del país de la Unión Europea (UE) o bien cuando finalicen las conversaciones, según una encuesta publicada por el diario The Times.

El sondeo, elaborado por Panelbase a partir de 1.024 entrevistas realizadas en junio, reveló que el 48 % no quiere acudir de nuevo a las urnas, después de que en el plebiscito convocado en 2014 el 55 % eligiese seguir formando parte del Reino Unido.

La encuesta sugiere además que la población escocesa se mantiene prácticamente dividida en dos acerca de cuál sería su decisión, ya que el 51 % se opondría a la separación, frente al 49 % que respaldaría la independencia.

En términos generales, el 38 % cree probable que Escocia se convierta en un país independiente en los próximos diez años.

Desde la victoria del "brexit" en 2016, el debate sobre una nueva consulta acerca del encaje constitucional de Escocia ha tomado fuerza de manos del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en la región y que se ha comprometido a impulsar un referéndum antes de que termine la actual legislatura en 2021.

Escocia votó mayoritariamente a favor de permanecer en la UE y el SNP considera que la salida del club comunitario no respeta la decisión del 62 % de escoceses.

Además, la carrera por el liderazgo del Partido Conservador británico en la que compiten el exministro de Exteriores Boris Johnson y el actual titular de esta cartera, Jeremy Hunt, ha hecho más plausible la posibilidad de un "brexit" sin acuerdo, ya que ambos se han comprometido a materializar la salida aunque sea de forma abrupta.

Johnson es especialmente impopular entre parte de la población escocesa, lo que se reflejó en una encuesta anterior de The Sunday Times, en que un 53 % afirmó que apoyaría la secesión si el antiguo alcalde de Londres se convierte en el próximo primer ministro del Reino Unido.

El titular de Comercio Internacional del Gobierno británico, Liam Fox, dijo hoy que un "brexit" no negociado podría conllevar "amenazas reales" para la unidad del país, en referencia a la independencia de Escocia y la reunificación de la isla de Irlanda.

"Sabemos que ambas son amenazas reales, así que no tiene sentido pretender que no están ahí. Por tanto, tenemos que establecer los detalles de cómo se vería un no acuerdo, incluyendo cómo protegemos industrias cruciales como la pesca y la agricultura y cómo tratamos a las pequeñas empresas", afirmó Fox.

El próximo día 23 se dará a conocer el nombre del que será el sustituto de la actual primera ministra en funciones, Theresa May, al frente del liderazgo tory y de la jefatura del Gobierno del Reino Unido.