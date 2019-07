Loreena McKennitt inicia la gira española de su nuevo disco en València

València, 1 jul (EFE).- La cantante Loreena McKennitt abrirá la gira española de presentación de su nuevo disco "Lost Souls", que contiene los primeros temas originales de la canadiense, en los Conciertos de Viveros de València con su actuación este miércoles.

El concierto de la artista canadiense, editado en mayo de 2018 por la discográfica Quinlan Road -sello fundado por la propia vocalista en 1985-, supone la vuelta de McKennitt a València, donde ya actuó en 2008, según ha informado la organización.

Estará acompañada por Brian Hugues (guitarras, oud y bouzouki celta), Caroline Lavelle (violonchelo), Hugh Marsh (violín), Dudley Philips (contrabajo) y Robert Brian (batería).

"Lost Souls" es el primer disco de canciones originales de la compositora desde 2006, cuando publicó "An Ancient Muse". A pesar de que la cantante se mantuvo activa a lo largo de esos años, sus trabajos recogían canciones estacionales (A Midwinter Night 's Dream, 2008), antiguas composiciones celtas (The Wind That Shakes The Barley, 2010) o directos (A Mediterranean Odyssey, 2009; Troubadours On The Rhine, 2011).

Para su octavo álbum de estudio, Loreena McKennit terminó composiciones en las que llevaba trabajando décadas y adaptó un poema de W.B. Yeats ("The Ballad Of The Fox Hunter"), una balada de John Keats ("La Belle Dame Sans Merci") e hizo un homenaje particular a los caídos en la Primera Guerra Mundial ("Breaking Of The Sword").

A pesar de mantener su objetivo de seguir la historia de los celtas ("Ages Past Ages Hence"), las melodías se adentran en parajes mediterráneos ("Spanish Guitars And Night Plazas") y orientales ("Sun, Moon And Stars").

Loreena McKennitt ha recibido discos de oro, platino y multiplatino en 15 países de cuatro continentes. Con 17 trabajos editados, que comprenden álbumes de estudio, grabaciones en vivo y recopilatorios, ha vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo.

Además, ha sido galardonada con dos Juno, los premios de la música de Canadá, en 1992 (por "The Visit") y 1995 (por "The Mask And Mirror") y ha sido nominada en dos ocasiones a los Grammy, en 2007 (por "An Ancient Muse") y 2012 (por "Troubadours On The Rhine").