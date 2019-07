Georgieva sin opciones de presidir Consejo Europeo, según el búlgaro Borisov

Sofía, 1 jul (EFE).- El primer ministro de Bulgaria, el populista conservador Boiko Borisov, descartó este lunes que la directora ejecutiva del Banco Mundial y excomisaria europea búlgara, Kristalina Georgieva, vaya a ocupar algún alto cargo en las instituciones europeas.

La también conservadora Georgieva sonaba este lunes como una de las candidatas con mayores posibilidades para presidir el Consejo Europeo, la institución que representa a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

"No, (Georgieva) no tiene oportunidades. En este asunto los liberales no ceden", señaló Borisov en Bruselas en un encuentro con la prensa búlgara retransmitido en su página de Facebook.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE continúan mañana, martes, una cumbre para el reparto de cargos en las instituciones comunitarias entre los distintos grupos políticos, que mantiene al socialista Frans Timmermans como favorito para la presidencia de la Comisión Europea y a un representante popular en el Consejo.