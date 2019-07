Feliciano López: "Ganar hoy ha sido un buen paso adelante"

Londres, 1 jul (EFE).- El toledano Feliciano López aseguró en rueda de prensa que su victoria en primera ronda ante el estadounidense Marcos Giron es un "buen paso adelante" en el torneo de Wimbledon.

Feliciano, de 37 años, arrancó el torneo con una cómoda victoria en tres sets y alargó la racha que comenzó en el torneo de Queen's hace dos semanas, cuando levantó los títulos individuales y de dobles.

Durante la rueda de prensa, además, se puso sobre la mesa la posibilidad de que Mallorca albergue un torneo ATP durante la semana en la que se disputa Antalya, una antes que Wimbledon.

Feliciano dijo desconocer la información sobre este posible torneo, pero sí señaló que sabía que el WTA que se disputa en esas fechas en Mallorca podría moverse a Berlín.

El toledano, que ejerce como director del torneo de Madrid, fue preguntado por la situación del Consejo de Jugadores, del que han dimitido tres miembros, Jamie Murray, Robin Haase y Daniel Vallverdu.

"Hay muchas cosas que están pasando en la ATP, muchos cambios en camino de los que no puedo hablar en detalle, parece que todo se está viniendo abajo y no sé por qué. Espero que para final de año todo esté solucionado, y todo en la buena dirección. Por ahora es un poco desastre", explicó.

"Esto no es solo sobre los premios, hay muchas otras cosas de las que se están hablando. No podemos quejarnos sobre los premios. Si comparas el premio de cuando empecé a jugar a ahora, no nos podemos quejar. Antes ganaba 10.000 dólares por una primera ronda de Grand Slam y ahora 50.000. El incremento ha sido increíble", agregó.