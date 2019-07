Epifanio: "Un paso atrás sería no entrenar"

Lugo, 1 jul (EFE).- Diego Epifanio, nuevo entrenador del Breogán, ha destacado este lunes en su presentación que no es "un paso atrás" volver a la LEB Oro, después de haber entrenado en la Liga Endesa al San Pablo Burgos.

"A mí me gusta entrenar y hacerlo en sitios donde me quieren. En Lugo se daban las dos cosas. No es un paso atrás, lo sería no entrenar o echarme a un lado", sostuvo en su comparecencia.

Epifanio señaló que el Cafés Candelas Breogán le "ha demostrado que quería que estuviese" al frente del equipo y justificó el tiempo que se tomó hasta aceptar la propuesta.

"Burgos me pidió que esperase un poco por ver qué podía pasar. Cuando Burgos y yo separamos los caminos, nos reunimos Tito (Díaz, ahora director general del Breogán) y yo y desde ese momento ha sido muy fácil y rodado", aclaró.

Consideró también que el Breogán le ha dado la oportunidad de ponerse al frente de "un proyecto muy atractivo en una ciudad de baloncesto".

Epifanio añadió que "el primer objetivo es hacer una plantilla competitiva", y señaló que el club y él quieren incorporar jugadores "con ilusión y hambre, que quieran estar en el Breogán".

"Me gusta que los equipos corran y se lo pasen bien en la pista. Eso es lo que vamos a intentar hacer, que la gente que se haga abonado se lo pase bien", arguyó.

El burgalés dirigirá al equipo en la LEB Oro, categoría a la que descendió en el curso 2018/19 y en la que partirá con el objetivo de volver a la Liga Endesa.

Después de haber finalizado su relación con el San Pablo Burgos, Epifanio llevará las riendas del equipo lucense las dos próximas temporadas.

En el banquillo sustituye a Tito Díaz, que ha pasado a asumir el puesto de enlace entre el Consejo de Administración y la parcela deportiva y que, además, fue quien le presentó ante los medios de comunicación.

"Vamos a trabajar juntos en la construcción del equipo, entrenador y club", indicó Díaz, quién apuntó que Epifanio es "un entrenador joven pero con amplia experiencia" y que tiene "capacidad de liderazgo y de trabajo dentro de una estructura profesional".

Epifanio lideró el proyecto del Burgos las últimas temporadas y logró el ascenso a la Liga Endesa, objetivo que tendrá en Lugo.