David Martín repasa las claves del Mundial para España, subcampeona de Europa

Sant Cugat del Vallés , 1 jul .- El seleccionador español de waterpolo, David Martín, repasa las claves del Mundial de Gwangju, que se disputará entre el 15 y el 27 de este mes de julio, y adonde España acude como vigente subcampeona de Europa.

EL OBJETIVO

"Queremos seguir en la línea del último año: jugando a un nivel muy alto y desplegando nuestro mejor waterpolo. Si funcionamos en esta línea, como hemos hecho en los últimos torneos, estoy convencido de que lucharemos otra vez por estar arriba".

"No podemos pensar que por haber logrado una medalla en un Europeo después de diez años sin conseguirlas, ahora las medallas van a caer solas".

"En la élite hay siete u ocho equipos que pueden ganarnos, pero nosotros también a ellos. El objetivo es jugar bien y ser fieles a nuestra esencia, como hicimos en el pasado Europeo. Si logramos mantener esto, estoy convencido de que seremos un equipo temible y podremos luchar con esas potencias durante años".

EL CUARTO PUESTO EN LA LIGA MUNDIAL

"A la Liga Mundial (España acabó en cuarta posición), no hemos llegado en nuestro mejor estado físico. Los jugadores estaban cansados y saturados de la competición".

"Lo positivo de todo esto es que, pese a llevar solo cuatro días entrenando juntos y no estar en nuestro mejor momento, hemos vuelto a estar en la lucha por las medallas".

EL ESTADO FÍSICO Y LA PREPARACIÓN

"Nuestro estilo de juego depende mucho de nuestro estado de forma, y es algo que lógicamente me preocupa. Tenemos que estar físicamente bien para poder competir con estos grandes equipos".

"No nos tiene que preocupar si no llegamos bien a los partidos de la fase de grupos. Tenemos que alcanzar nuestro estado óptimo en el cruce de cuartos de final, o de octavos si no somos primeros de grupo".

"Ahora viene Italia a entrenar aquí, luego vamos a jugar el Torneo de Portugalete, llegaremos a Corea una semana antes de que empiece el Mundial y nos entrenaremos con los australianos, que creo que es una selección ideal. Aún nos falta preparación y vamos a intentar llegar lo mejor posible".

"Este tipo de competiciones muchas veces no las gana el mejor, sino el que llega mejor".

LAS NUEVAS REGLAS

"En el waterpolo mundial hay siete u ocho grandes equipos europeos que están en cabeza y lo seguirán estando. Puede haber pequeños detalles, que alguno se adapte mejor que otro, pero al final es mentira que los balcánicos vayan a sufrir con las nuevas normas. Los que son buenos siempre se adaptan rápido".

"Las nuevas reglas favorecen un waterpolo más dinámico, y todo lo que se premiar el movimiento a nosotros nos favorece. Pero todos los equipos se van preparando y van buscando soluciones tácticas: puede que se vuelva a jugar más en zona para evitar que haya tantos espacios libres".

"Veremos cómo evoluciona el juego y también cómo nos vamos adaptando todos al arbitraje. Para este Mundial no estará todo explotado".

"Sacar al portero, por ejemplo, no es como en el balonmano o el fútbol sala, no creo que se vea en cada partido. Serán jugadas puntuales, una última posesión o cuando se vea todo perdido".

"Lo que está claro es que el jugador debe empezar a cambiar el 'chip', porque sí que es verdad que, a partir de ahora, el waterpolo será mucho más dinámico. Prácticamente no hay tiempo de descanso y por eso es por lo que incido tanto en la preparación física".

LAS BAJAS EN LA SELECCIÓN SERBIA

"Es muy triste que una potencia como Serbia tenga que dejarse seis jugadores en casa, pero la realidad es que el waterpolo se está convirtiendo en un deporte con un calendario brutal, los jugadores no tienen prácticamente descanso y es algo que nos deberíamos plantear".

"Serbia pierde potencial (ha decidido dar descanso a su columna vertebral tras ganar la Liga Mundial y clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos). No es lo mismo ir con seis jugadores que han sido campeones olímpicos, mundiales y de todo que ir con el equipo B".

"Seguro que será un equipo de calidad que puede ganar el Mundial, pero está claro que Serbia ya no es la gran favorita".

LA EVOLUCIÓN DE ESPAÑA DESDE EL EUROPEO DE BARCELONA

"El año pasado hicimos mucho trabajo mental, con mucho jugador joven que llegaba nuevo a la selección. Teníamos que quitarnos complejos y convencernos de que podíamos competir con las grandes potencias".

"Estos jugadores jóvenes llevan un año más de experiencia, ya saben lo que es ganar medallas y, cuando ganas medallas, crece el hambre pero también puede crecer un poco la presión".