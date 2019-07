Dani Olmo: "Es bonito pensar que puedes volver a jugar a tu país"

Las Rozas , 1 jul .- El futbolista de la selección española Sub-21 Dani Olmo, reciente campeón de Europa, aseguró tras la recepción en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que "siempre es bonito pensar que puedes volver a jugar a tu país" tras cinco años en el Dínamo de Zagreb croata.

"Siempre es bonito pensar que puedes volver a tu país, está claro. Pero ya se verá lo que pasa. Ha sido un año muy bueno, tanto a nivel colectivo como individual. Estoy muy contento por cómo ha acabado la temporada", declaró.

Olmo, que anotó el segundo tanto en la final contra Alemania que a la postre fue definitivo para la victoria (2-1) se mostró orgulloso de su decisión de marcharse a Croacia con solo 16 años.

"Yo me fui muy joven al Dínamo de Zagreb y me dieron la oportunidad de jugar con el primer equipo desde muy joven. Creo que mejoré mucho, no solo a nivel deportivo si no a nivel personal; me ayudó a madurar mucho más rápido. Estoy muy contento con la decisión que tomé y estoy aquí por el trabajo que hice allí, así que ahora hay que seguir trabajando para lo que está por llegar", aseguró.

Por último quiso agradecer el apoyo de los aficionados durante el Europeo disputado en Italia y San Marino: "Siempre notas el apoyo de la gente de tu país y siempre se agradece. Más aún en este tipo de torneos en el que la gente te sigue más de cerca y lo notas mucho más. También gracias a su apoyo hemos conseguido ganar este torneo".