Banco de España alerta de implicaciones sistémicas de la moneda de Facebook

Barcelona, 1 jul (EFECOM).- La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha alertado este lunes de las "implicaciones potencialmente sistémicas" que puede tener Libra, la moneda virtual de Facebook.

"Tiene unas implicaciones potencialmente sistémicas tan serias que supervisores, bancos centrales y entidades de crédito tendremos que evaluar sus posibles consecuencias", ha advertido, durante una conferencia en el Círculo Financiero de La Caixa.

"Evidentemente, debemos asegurarnos de que el proyecto no compromete la integridad de los sistemas de pagos y la estabilidad del sistema en su conjunto", ha añadido.

Preguntada por la evolución de monedas virtuales como el bitcoin, ha comentado que "no se trata de monedas al uso", sino de "activos altamente especulativos", y que no podía entrar a valorar si la valoración de dichos activos era o no "adecuada".

Aunque ha incidido en la necesidad de que la banca se adapte al "cambio tecnológico", la subgobernadora ha destacado que "la labor clásica de la banca sigue siendo hoy fundamental para el desarrollo económico".

En esta línea, ha reivindicado que la banca "debe actuar como un filtro esencial para el funcionamiento de la economía", y ha avisado de que "cuando ese filtro no funciona de modo adecuado, cuando los estándares de concesión se relajan excesivamente, se acaban financiando demasiados proyectos que acaban siendo inviables, destruyendo valor para la economía".