Ángel Villacampa asegura que el Athletic "no dejará indiferente a nadie"

Bilbao, 1 jul (EFE).- Ángel Villacampa aseguró en su presentación como nuevo entrenador del equipo femenino del Athletic Club que al margen del estilo de juego que va a tratar de implantar el equipo rojiblanco "va a transmitir y no va a dejar a nadie indiferente".

"Espero estar a la altura de este club único. Me siento un privilegiado por poder estar aquí", subrayó el técnico toledano en un acto celebrado en San Mamés en el que estuvo acompañado por el presidente del club rojiblanco, Aitor Elizegi, y por el director deportivo del femenino y antecesor en el cargo, Joseba Aguirre.

Villacampa espera que su "forma de transmitir el fútbol" haga que el conjunto rojiblanco, que en su opinión tiene "un margen de mejora brutal", transmita además "los valores que representa este club".

"Nuestro principal activo son las jugadoras. En el Mundial vimos el protagonismo que cogió a Lucía García. También están otras jóvenes como Maite Oroz, Damaris o Sierra y un grupo veteranas que tiene ganas de seguir transmitiendo. Siento que es un equipo especial", destacó.

El nuevo técnico del Athletic añadió que tomó la decisión de dejar la selección sub 16 de China para aceptar la oferta del Athletic porque "hay cosas que el dinero no compra". "Creo que es el momento del fútbol femenino en España y poder dirigir un club como este me hace sentir un privilegiado", recalcó.

Villacampa, por otro lado, aseguró que no teme que la destacada actuación de Lucía García en el Mundial haga peligrar su futuro a corto plazo en el Athletic.

"Sé de su compromiso. Es muy joven, tiene mucho margen de mejora y esperamos mucho de ella, como ella espera seguir creciendo con nosotros. He hablado con muchas jugadoras y sé lo que significa para ellas el Athletic", comentó.

Sobre Bibiane Schulze, defensa alemana de 20 años fichada en principio para el segundo equipo, comentó que no va a "cerrar la puerta" de la primera plantilla a "cualquier jugadora que demuestre que tiene lo que necesitamos para los objetivos". "En función de lo que vaya demostrando no voy a parar esa proyección", aclaró.

Por su parte, Joseba Aguirre aseguró que a nivel personal "es un honor" presentar a Villacampa en su primer día como director deportivo y desveló que su fichaje "ha sido fácil porque él lo ha puesto fácil".

"Ha dado muchas facilidades y ha creído en el proyecto. Es un tipo entregado que ha dejado muchas cosas por entrenar al Athletic. Y es un hombre preparado que conoce el fútbol femenino. Es lo mejor que podíamos traer el Athletic", destacó Aguirre.