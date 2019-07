Ábalos: El PSOE debe contemplar acuerdos distintos a coalición con Podemos

Palma, 1 jul (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que, como un pacto para gobernar en coalición con Podemos no sumaría la mayoría en el Congreso, su partido debe "dejar siempre la posibilidad a otro tipo de acuerdos".

El ministro de Fomento en Funciones ha asistido esta tarde en Palma a la toma de posesión como presidenta del Govern balear de su compañera Francina Armengol, que formará gabinete junto con Podemos y MÉS per Mallorca, pero ha considerado que este modelo no cabe en el caso del ejecutivo central porque la alianza parlamentaria con el partido de los círculos no alcanza la mayoría absoluta.

"Este Gobierno de progreso (el balear) significa una mayoría absoluta (...) en el caso de España, lamentablemente, esa circunstancia no se da. No es baladí", ha sostenido Ábalos en declaraciones a los medios a su salida del acto protocolario de promesa de Armengol.

"No consiguiendo mayoría absoluta, debemos dejar siempre la posibilidad de otro tipo de acuerdos", ha insistido el dirigente socialista.

Ábalos ha recalcado que una opción como la de los ejecutivos de coalición de Baleares y la Comunitat Valenciana, su región, situaría la formación de Gobierno en un escenario más favorable: "Ya nos gustaría poder repetir esa experiencia, pero definitivamente no llegamos a la mayoría absoluta, aún nos falta algo más".

El ministro ha subrayado las semejanzas entre el Govern balear y el de la Generalitat Valenciana, siendo los soberanistas de MÉS per Mallorca el equivalente a Compromís y con Podemos integrado también en ambos ejecutivos.

Respecto a Armengol, ha destacado que "es todo un logro renovar la confianza en la ciudadanía después de una experiencia de gobierno plural, que lógicamente exige mucho entendimiento y mucho diálogo".