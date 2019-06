Waldschmidt, máximo goleador con 7 tantos

Udine , 30 jun .- El alemán Luca Waldschmidt ha terminado como máximo goleador del Europeo sub-21 de Italia y San Marino con siete tantos.

El atacante del Friburgo, que releva como principal artillero de una fase final al español Saúl Ñíguez (5 dianas), iguala el récord que ostentaba desde la edición de 2009 el sueco Marcus Berg.

Tras Waldschmidt han quedado clasificados el rumano George Puscas, con cuatro tantos, sus compatriotas Marco Richter y Nadiem Amiri, el español Dani Olmo, uno de los que marcaron en la final en la que España se impuso a Alemania, y el italiano Federico Chiesa.

"He dado muchos pasos adelante y me he desarrollado en el torneo, pero creo que ha sido el resultado de un año de duro trabajo", indicó el germano, quien apuntó que jugaron "un buen torneo hasta la final".

"Perder la final duele mucho, por supuesto, pero ahora tenemos que mirar hacia el futuro y prepararnos para nuestros próximos desafíos", apuntó.